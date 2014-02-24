Найдена альтернатива повышению пенсионного возраста

26 декабря 2016, понедельник, 11:14 – ИА СОЧИ-24



Найдена альтернатива повышению пенсионного возраста

Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титова предложил свой вариант пенсионной реформы – без повышения пенсионного возраста. В основе этого решения – идеи по росту доходов россиян.Исходя из того, что солидарная пенсионная система работает по принципу "сколько заработали – столько и выплатили пенсионерам", участники клуба полагают, что повышение доходов россиян – оптимальное решение проблемы. Ожидается, что уже в январе 2017 года итоговый текст "Стратегии роста" представят на рассмотрение президенту. А до этого времени "столыпинцы" займутся проработкой конкретных реформ в этом направлении, сообщает газета "Известия". В клубе полагают, что необходимо увеличить как производительность труда, так и доходы граждан. Таким образом вырастут зарплаты и отчисления во внебюджетные фонды. Эти меры окажут положительное влияние на пенсии."Донастройка" пенсионной системы здесь не поможет, убеждены члены клуба. По их мнению, накопительную пенсию необходимо сохранить. Эти средства замораживаются три года подряд из-за дефицита бюджета. В клубе считают возможным "вернуть накопительный элемент (хотя бы частично) без повышения ставок страховых взносов, чтобы нынешние работники имели возможность копить на свою пенсию"."Столыпинцы" убеждены, что повышение страховых взносов ситуацию не спасет. Это только будет способствовать "уходу в тень" и приведет к обратном эффекту.Если в среднем по миру нагрузка на фонд оплаты труда составляла в 2015 году 18%, то в России — 35,6%. При этом у нас, в отличие от других стран, она продолжает расти, напоминают участники клуба.Между тем многие эксперты полагают, что наиболее оптимальной является система смешанного накопления пенсий. Как писали Dni.Ru, этот тренд в ближайшее время затронет и Россию. Чисто накопительная модель или чисто страховая в полной мере не защитят граждан от бедности в нетрудоспособном возрасте, уверены эксперты.

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