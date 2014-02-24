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Найдена причина преждевременного старения

19 января 2017, четверг, 16:01 – ИА СОЧИ-24

Найдена причина преждевременного старения
Найдена причина преждевременного старения
В научном мире продолжаются поиски эликсира вечной молодости. Наблюдая за здоровьем пожилых женщин, американские ученые выяснили, что малоподвижный образ жизни ускоряет старение клеток на генетическом уровне.
По мнению специалистов, дата рождения человека не всегда соответствует его биологическому возрасту. В некоторых случаях люди стареют быстрее, чем идет время, утверждает Аладдин Шадияб из университета Калифорнии в американском Сан-Диего. Исследователи установили, что клетки организма стареют быстрее, если человек ведет малоподвижный образ жизни.При сидячем образе жизни у организме человека возрастает количество оксидантов и других агрессивных молекул в клетках, говорится в статье, опубликованной в American Journal of Epidemiology. Это ведет к аномально быстрому сокращению длины теломер –
концевых участков хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма и защищающих ДНК от повреждений, – и, соответственно, к их ускоренному старению. При каждом делении клетки теломеры становятся короче, а когда их длины оказывается не достаточно для нового деления, клетка погибает.
Примечательно, что длина теломер и их состояние могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом. Ученые установили, что длина теломер у пожилых американок зависела в основном от того, как много они сидели, и как часто занимались спортом.Шадияб и его научная группа сделали это открытие, наблюдая за здоровьем почти полутора тысяч пожилых американок в возрасте от 64 до 95 лет, отмечает РИА "Новости". Участницы исследования согласились сдать анализы и предоставили ученым информацию о том, сколько времени они проводят дома или на улице, используя специальные браслеты-акселерометры. 
Выяснилось, что женщины, сидевшие около 10-13 часов в день, имели теломеры, которые были в среднем на 170 "знаков" короче нормы. Соответственно, их биологический возраст был почти на девять лет больше, чем у сверстниц, ведущих более активный образ жизни.Медики полагают, что пропаганда
 среди пенсионеров спортивных  упражнений и здорового образа жизни позволит пожилым людям продлить жизнь. Кроме того, с помощью этих мер можно существенно снизить нагрузку на систему социального обеспечения.Ранее сообщалось, что испанские ученые из
Центра изучения раковых заболеваний доказали, что именно от длины теломер зависит продолжительность жизни. Как писали Dni.Ru, исследователи выяснили, что сокращение конечных хромосом напрямую связано с процессом старения. Они утверждают, что им удалось воссоздать стволовые клетки из обычных с помощью эпигенетического программирования, не используя генетические модуляции.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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