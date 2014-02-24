Найдена самая "горячая" женщина-пожарный

21 февраля 2017, вторник, 16:29 – ИА СОЧИ-24



Найдена самая "горячая" женщина-пожарный

30-летняя Гунн Нартен в свободное время от тушения пожаров и спасения жизней работает личным тренером. У норвежской красавицы почти 100-тысячная армия поклонников в Instagram.Подписчики девушки внимательно следят за ее новыми публикациями и фитнес-советами. Вот уже несколько лет Гунн не только спасает жизни, но и помогает людям обрести идеальную физическую форму в спортзале. Сама норвежка очень любит спорт. Она занимается кроссфитом, силовыми тренировками, бегом, плаванием и играет в футбол с коллегами на работе. Несмотря на типично мужскую профессию, Гунн остается женственной красавицей. Она очень любит наряжаться в свободное от работы время.По словам Гунн, она решила стать спасателем в 19 лет. Девушка всегда была активной, и ей нравилось быть частью команды."Когда я подала заявление в пожарную часть, моя мама сказала, что никогда даже не слышала о женщинах, работающих пожарными. Я ни разу не пожалела о своем выборе, работу свою очень люблю", – рассказывает очаровательная норвежка.Гунн говорит, что она очень довольна отношениями, сложившимися у нее с другими спасателями. "Мы как одна большая семья. Коллеги-мужчины относятся ко мне, как к любому другому пожарному", – добавила она. По словам норвежки, окружающие неизменно удивляются, узнав о ее профессии. А для многих из них Гунн служит воодушевляющим примером: редко встретишь молодую девушку на такой опасной работе. А между тем, хрупкая с виду спасательница настолько сильна, что может поднять пожарную машину.

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