Найдены останки второго двигателя рухнувшего Ту-154



Экономические прогнозы Путина сбываются сегодня, 17:43 Инфляция в 2016 году составит 5,6%. Улучшенный прогноз опубликовало Минэкономразвития России. Данные ведомства еще раз подтвердили слова президента России: Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что темпы роста цен по итогам года покажут рекордно низкий уровень...»

Последний маневр Ту-154 сегодня, 17:31 Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший крушение 25 декабря, упал в Черное море на скорости более 500 километров в час. В момент трагедии он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом...»

Как мигранты меняют Россию сегодня, 17:29 В декабре 2016 года Владимир Путин призвал убрать бюрократические барьеры в получении российского гражданства для граждан бывших республик СССР. При этом президент России обратил внимание на то, что в стране "количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, свыше 10 миллионов человек". По мнению многих обозревателей, миграционные проблемы для России XXI века – проблемы самой государственности...»

Ту-154 потерпел катастрофу во время маневра сегодня, 16:00 Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший крушение близ Сочи 25 декабря, упал в Черное море во время маневра вправо..»