Найдены останки второго двигателя рухнувшего Ту-154
27 декабря 2016, вторник, 18:15 – ИА СОЧИ-24
Найдены останки второго двигателя рухнувшего Ту-154
Сотрудники МЧС обнаружили части второго двигателя рухнувшего в Черном море Ту-154. О ходе поисково-спасательной операции сообщил источник в штабе спасателей."На дне моря найдено хвостовое оперение и часть второго двигателя", – заявили в МЧС. Спасатели готовятся к подъему найденных частей, передает ТАСС.
Спиртосодержащий лекарственный препарат валокордин, который применяется для лечения расстройств сердечно-сосудистой системы, неврозов и бессонницы, со второго квартала 2017 года будет отпускаться в аптеках только по рецепту. Такая участь может ожидать и йод с зеленкой...»
Инфляция в 2016 году составит 5,6%. Улучшенный прогноз опубликовало Минэкономразвития России. Данные ведомства еще раз подтвердили слова президента России: Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что темпы роста цен по итогам года покажут рекордно низкий уровень...»
Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший крушение 25 декабря, упал в Черное море на скорости более 500 километров в час. В момент трагедии он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом...»
В декабре 2016 года Владимир Путин призвал убрать бюрократические барьеры в получении российского гражданства для граждан бывших республик СССР. При этом президент России обратил внимание на то, что в стране "количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, свыше 10 миллионов человек". По мнению многих обозревателей, миграционные проблемы для России XXI века – проблемы самой государственности...»
Спиртосодержащий лекарственный препарат валокордин, который применяется для лечения расстройств сердечно-сосудистой системы, неврозов и бессонницы, со второго квартала 2017 года будет отпускаться в аптеках только по рецепту. Такая участь может ожидать и йод с зеленкой...»
Инфляция в 2016 году составит 5,6%. Улучшенный прогноз опубликовало Минэкономразвития России. Данные ведомства еще раз подтвердили слова президента России: Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что темпы роста цен по итогам года покажут рекордно низкий уровень...»
Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший крушение 25 декабря, упал в Черное море на скорости более 500 километров в час. В момент трагедии он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом...»
В декабре 2016 года Владимир Путин призвал убрать бюрократические барьеры в получении российского гражданства для граждан бывших республик СССР. При этом президент России обратил внимание на то, что в стране "количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, свыше 10 миллионов человек". По мнению многих обозревателей, миграционные проблемы для России XXI века – проблемы самой государственности...»