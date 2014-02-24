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Найдены останки второго двигателя рухнувшего Ту-154

27 декабря 2016, вторник, 18:15 – ИА СОЧИ-24

Найдены останки второго двигателя рухнувшего Ту-154
Найдены останки второго двигателя рухнувшего Ту-154

Сотрудники МЧС обнаружили части второго двигателя рухнувшего в Черном море Ту-154. О ходе поисково-спасательной операции сообщил источник в штабе спасателей."На дне моря найдено хвостовое оперение и часть второго двигателя", – заявили в МЧС. Спасатели готовятся к подъему найденных частей, передает ТАСС.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Валокордин будут отпускать по рецепту

Спиртосодержащий лекарственный препарат валокордин, который применяется для лечения расстройств сердечно-сосудистой системы, неврозов и бессонницы, со второго квартала 2017 года будет отпускаться в аптеках только по рецепту. Такая участь может ожидать и йод с зеленкой...»

сегодня, 17:44
Погоня со стрельбой в Санкт-Петербурге попала на видео

Жители Санкт-Петербурга вечером 26 декабря стали свидетелями погони со стрельбой полицейских за автомобилем Subaru..»

сегодня, 17:44
Началась расшифровка черного ящика упавшего Ту-154

Специалисты приступили к расшифровке черного ящика рухнувшего Ту-154, который был найден на дне Черного моря..»

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Экономические прогнозы Путина сбываются

Инфляция в 2016 году составит 5,6%. Улучшенный прогноз опубликовало Минэкономразвития России. Данные ведомства еще раз подтвердили слова президента России: Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что темпы роста цен по итогам года покажут рекордно низкий уровень...»

сегодня, 17:31
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Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший крушение 25 декабря, упал в Черное море на скорости более 500 километров в час. В момент трагедии он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом...»

сегодня, 17:29
Как мигранты меняют Россию

В декабре 2016 года Владимир Путин призвал убрать бюрократические барьеры в получении российского гражданства для граждан бывших республик СССР. При этом президент России обратил внимание на то, что в стране "количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, свыше 10 миллионов человек". По мнению многих обозревателей, миграционные проблемы для России XXI века – проблемы самой государственности...»

сегодня, 16:00
Ту-154 потерпел катастрофу во время маневра

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