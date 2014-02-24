Найдены уникально бедные россияне

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец обозначила уникальное явление в социальной сфере. По ее словам, среди работающего населения страны есть бедные. "Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, – это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере – работающие бедные", – цитирует ТАСС слова Голодец на Социальном форуме в рамках "Недели российского бизнеса" 2017 года.Вице-премьер подчеркнула, что в России нет такой квалификации, которая заслуживает зарплаты в 7 500 рублей (минимальный размер оплаты труда). Она добавила, что даже труд человека со средним школьным образованием должен оплачиваться по-другому. "Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда", – заявила Голодец. По ее словам, средний размер зарплаты в 2016 году составил 36 703 рубля. При этом более четырех миллионов россиян зарабатывают сумму, соответствующую МРОТу. "О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги", – отметила Голодец. Она подчеркнула, что правительство планирует совместные мероприятия с частными компаниями, чтобы обратить внимание на низкий уровень оплаты труда.
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Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»