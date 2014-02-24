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Нападение боевиков на отель попало на видео

25 января 2017, среда, 18:44 – ИА СОЧИ-24

Нападение боевиков на отель попало на видео
Нападение боевиков на отель попало на видео

В столице Сомали боевики совершили нападение на гостиницу Dayah. В здание отеля врезался заминированный автомобиль, за рулем которого находился смертник. После террористы атаковали постояльцев из автоматического оружия.В результате нападения произошло по меньшей мере два взрыва, передает НСН. По предварительным данным, погибли 13 человек. В сети был опубликован ролик с места происшествия.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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ЦРУ рассекретило столкновение подводных лодок

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад о столкновении подводных лодок СССР и США во времена Холодной войны. Судя по имеющейся в документе информации, инцидент произошел у берегов Шотландии в 1974 году...»

сегодня, 19:44
Кличко упал и отжался

Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»

сегодня, 19:29
Как Киев наживается на бегстве украинцев

По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»

сегодня, 19:29
В центре Лиссабона паром протаранил причал

В центре Лиссабона случилось ЧП: паром, на борту которого находился 561 пассажир, протаранил причал..»

сегодня, 19:13
Напуганному Порошенко предсказали кровавую расправу

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»

сегодня, 18:44
Нападение боевиков на отель попало на видео

В столице Сомали боевики совершили нападение на гостиницу Dayah..»

сегодня, 18:43
В Москве уволили трактористов-"лентяев"

В столице лишились работы трактористы, имитирующие уборку снега. Сотрудники коммунального предприятия работали на машинах без специальных щеток...»
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