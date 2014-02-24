Нападение на экс-премьера Франции попало на видео

Неизвестный мужчина с пакетом муки напал на бывшего премьер-министра Франции и претендента на пост главы государства Мануэля Вальса. Смешные кадры попали на видео. Казус произошел в Страсбурге 22 декабря в тот момент, когда политик собирался зайти в кафе. Вальс, не говоря ни слова, отряхнулся и вошел в заведение, где его ждали представители местного отделения соцпартии. Нападавшего мужчину задержали, сообщает The Local. Экс-премьер Франции написал в своем Twitter пост об этом инциденте. Вальс выложил фото с поездки и написал: "Прекрасная поездка в Страсбург: несколько граммов муки и килограммы улыбок".
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В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»
Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»