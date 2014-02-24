Напавшего на ребенка таксиста выпустили на свободу

26 января 2017, четверг, 20:31 – ИА СОЧИ-24



Напавшего на ребенка таксиста выпустили на свободу

Таксист, 26 января напавший на женщин с двухлетним ребенком в Москве, отпущен под подписку о невыезде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Ситуацию прокомментировал адвокат таксиста-хулигана,из-за которого малыш получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Юристотметил, что таким образом его подзащитный ответил на грубость матери ребенка.По его словам, когда таксист попросил вытеретьсиденье, испачканное ногами мальчика, женщина стала спорить. Она якобы заявила, что они "уже заплатили за проезд, и за все", передает РЕН ТВ. Затем,как заявил защитник водителя такси, перепалка переросла в дальнейший конфликт.В настоящеевремя таксист, гражданин Средней Азии, ранее задержанный по горячим следамполицейскими, отпущен под подписку о невыезде. В отношении скандалиставозбуждено уголовное дело по статье за нанесение побоев из хулиганскихпобуждений.Выяснилось, что агрессивный водитель в Москве занимался извозомс помощью агрегатора "Яндекс.Такси". Представитель сервиса заверил, что таксист-хулигануже заблокирован в системе."Мы узнали об инциденте через СМИ, жалобы от пострадавших к намне поступало. Нам удалось установить водителя и таксопарк, в котором он зарегистрирован",– цитирует представителя "Яндекс.Такси" "Газета.ру". Он подчеркнул, что водителям, склонным к агрессии,не место за рулем и в сфере услуг и одобрил поведение пассажиров в конкретнойситуации – немедленный вызов полиции.Напомним, инцидент произошел в центре столицы. Москвичка, находящаяся на третьем месяце беременности, вызвала автомобиль через сервис "Яндекс.Такси", чтобыотправиться со своим двухлетним ребенком и пожилой мамой в поликлинику.Таксист посчитал, чторебенок испачкал обивку автомобиля, и между ним и женщинами разразился конфликт.Водитель вытолкнул женщин с ребенком из машины, при этом мальчик ударился головой обземлю. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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