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Напавшего на ребенка таксиста выпустили на свободу
26 января 2017, четверг, 20:31 – ИА СОЧИ-24
Ситуацию прокомментировал адвокат таксиста-хулигана,
из-за которого малыш получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Юрист
отметил, что таким образом его подзащитный ответил на грубость матери ребенка.
По его словам, когда таксист попросил вытереть
сиденье, испачканное ногами мальчика, женщина стала спорить. Она якобы заявила, что они "уже заплатили за проезд, и за все", передает РЕН ТВ. Затем,
как заявил защитник водителя такси, перепалка переросла в дальнейший конфликт.В настоящее
время таксист, гражданин Средней Азии, ранее задержанный по горячим следам
полицейскими, отпущен под подписку о невыезде. В отношении скандалиста
возбуждено уголовное дело по статье за нанесение побоев из хулиганских
побуждений.
Выяснилось, что агрессивный водитель в Москве занимался извозом
с помощью агрегатора "Яндекс.Такси". Представитель сервиса заверил, что таксист-хулиган
уже заблокирован в системе.
"Мы узнали об инциденте через СМИ, жалобы от пострадавших к нам
не поступало. Нам удалось установить водителя и таксопарк, в котором он зарегистрирован",
– цитирует представителя "Яндекс.Такси" "Газета.ру". Он подчеркнул, что водителям, склонным к агрессии,
не место за рулем и в сфере услуг и одобрил поведение пассажиров в конкретной
ситуации – немедленный вызов полиции.
Напомним, инцидент произошел в центре столицы. Москвичка, находящаяся на третьем месяце беременности, вызвала автомобиль через сервис "Яндекс.Такси", чтобы
отправиться со своим двухлетним ребенком и пожилой мамой в поликлинику.
Таксист посчитал, что
ребенок испачкал обивку автомобиля, и между ним и женщинами разразился конфликт.
Водитель вытолкнул женщин с ребенком из машины, при этом мальчик ударился головой об
землю. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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