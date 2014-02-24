Напавшие на помощников министра Голодец скрылись на Rolls-Royce
18 января 2017, среда, 11:28 – ИА СОЧИ-24
Напавшие на помощников министра Голодец скрылись на Rolls-Royce
Выяснились новые подробности драки, которая произошла между чиновниками и сотрудниками частной фирмы в ресторане в центре Москвы. Оказалось, что после потасовки обидчики подчиненных Ольги Голодец скрылись с места происшествия. Избив подчиненных Ольги Голодец, трое мужчин сели в Rolls-Royce и уехали в неизвестном направлении, сообщает Life.ru со ссылкой на анонимный источник. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, пострадавшие описали обидчиков и назвали номер их элитного автомобиля. Напомним, ранее сообщалось, что в караоке-баре "Кадриль" на Пушечной улице произошла драка между чиновниками правительства и другой компанией мужчин, которая также отдыхала в заведении. Потасовка началась в тот момент, когда отмечавшие новогодний корпоратив подчиненные Голодец вышли покурить. У них возник конфликт с сотрудниками частной фирмы. В итоге словесная перебранка переросла в драку. В общей сложности в ней участвовали около 20 человек. Позже на место происшествия прибыл наряд полиции, которых вызвал замглавы секретариата Голодец Арсений Юшин. О побоях стражам порядка заявили лишь работники правительства, в частности –правительственный чиновник Илья Баринов. Он рассказал, что несколько человек избили его у входа в "Кадриль". Баринов уточнил, что его коллега Юшин в результате драки не пострадал.
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На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»