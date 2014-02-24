Напавший на полицейских убийца попал на видео

Камера наружного наблюдения на улице Васильцовский Стан на юго-востоке Москвы сняла мужчину с ружьем в чехле. Известно, что потом он откроет огонь по сотрудникам полиции, а после сведет счеты с жизнью. Камера наружного наблюдения, установленная у подъезда одного из домов по улице Васильцовский Стан на юго-востоке Москвы, сняла подходящего к двери мужчину. Он был одет в камуфляжную одежду, на голове была кепка, а в руках – продолговатый чехол.Видео опубликовал телеканал "РЕН ТВ". Запись позволяет заметить, что внутри чехла было ружье. Спустя какое-то время мужчина отходит от двери и покидает зону действия камеры. Известно, что он застрелил другого человека, который проживал с ним в одном доме. Тело жертвы обнаружил на улице случайный прохожий. Причины произошедшего пока неизвестны – над восстановлением картины преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Сам стрелок попытался скрыться от полиции.Обнаружить его удалось неподалеку от места убийства, на улице Федора Полетова. Блокированный отрядом вневедомственной охраны злоумышленник оказал сопротивление, выстрелив в правоохранителей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, которому выстрел пришелся в бронежилет. По уточненным данным. медицинская помощь потребовалась двум сотрудникам полиции.Подозреваемый покончил с собой. Рядом с ним было обнаружено его ружье. Согласно предварительным данным, ранее 26-летний мужчина состоял на учете у психиатра. Также сообщается, что мужчина серьезно увлекался оружием, а также принимал активное участие в страйкбольных соревнованиях. Правоохранители уточняют, каким образом у него могло оказаться боевое оружие.
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В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»
Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»