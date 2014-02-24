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Напуганному Порошенко предсказали кровавую расправу

25 января 2017, среда, 19:13 – ИА СОЧИ-24

Напуганному Порошенко предсказали кровавую расправу
Напуганному Порошенко предсказали кровавую расправу
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти.

"Очевидно, что гражданская война продолжается, никаких перспектив при действующей политической структуре у Минского формата нет, с экономикой он (Порошенко. – Прим. ред.) ничего делать не хочет", – рассказал "ПолитНавигатору" политолог Армен Гаспарян. По его мнению, украинская оппозиция ждет отмашку из Вашингтона для того, чтобы начать отстранение президента от власти.
В то же время он задается вопросом: кого можно считать той самой оппозицией, способной сбросить Порошенко с президентского кресла? Гаспарян уверен, что Тимошенко на эту роль не годится, так же как и медийно раскрученная Савченко. В таком случае, по его мнению, остаются лишь добровольческие батальоны, находящиеся в подчинении главы МВД Арсена Авакова. "Только добровольческие батальоны, которые Аваков благополучно легализовал", – заявил эксперт.
Однако политолог полагает, что такой сценарий приведет к массовому кровопролитию на Украине. "Я не уверен, что эти люди пойдут на процедуру парламентского импичмента. Как показывает практика, если на руках у населения столько оружия, то проще устроить очередной переворот", – говорит Гаспарян. Эксперт уверен, что Порошенко прекрасно осознает сложившуюся ситуацию, поэтому принимает меры по "закручиванию гаек" и недопущению направленных против себя волнений. "Он уже делает "могучие" шаги на этой ниве, чему порукой законопроект об эксклюзивности украинского языка, внесенный в Раду. Давление на СМИ лежит ровно в той же плоскости. Это попытка нивелировать пространство для политического маневра оппозиции", – объяснил Гаспарян.
Как писали ранее Dni.Ru, президент Украины согласился покинуть свой пост в 2017 году. По сообщениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на такой шаг Порошенко пошел под давлением своих бывших соратников, в числе которых глава МВД Арсен Аваков и секретарь Совета безопасности Александр Турчинов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад о столкновении подводных лодок СССР и США во времена Холодной войны. Судя по имеющейся в документе информации, инцидент произошел у берегов Шотландии в 1974 году...»

сегодня, 19:44
Кличко упал и отжался

Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»

сегодня, 19:29
Как Киев наживается на бегстве украинцев

По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»

сегодня, 19:29
В центре Лиссабона паром протаранил причал

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сегодня, 19:13
Напуганному Порошенко предсказали кровавую расправу

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»

сегодня, 18:44
Нападение боевиков на отель попало на видео

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сегодня, 18:43
В Москве уволили трактористов-"лентяев"

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