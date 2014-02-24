Напуганному Порошенко предсказали кровавую расправу

25 января 2017, среда, 19:13 – ИА СОЧИ-24



Напуганному Порошенко предсказали кровавую расправу

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти."Очевидно, что гражданская война продолжается, никаких перспектив при действующей политической структуре у Минского формата нет, с экономикой он (Порошенко. – Прим. ред.) ничего делать не хочет", – рассказал "ПолитНавигатору" политолог Армен Гаспарян. По его мнению, украинская оппозиция ждет отмашку из Вашингтона для того, чтобы начать отстранение президента от власти.В то же время он задается вопросом: кого можно считать той самой оппозицией, способной сбросить Порошенко с президентского кресла? Гаспарян уверен, что Тимошенко на эту роль не годится, так же как и медийно раскрученная Савченко. В таком случае, по его мнению, остаются лишь добровольческие батальоны, находящиеся в подчинении главы МВД Арсена Авакова. "Только добровольческие батальоны, которые Аваков благополучно легализовал", – заявил эксперт.Однако политолог полагает, что такой сценарий приведет к массовому кровопролитию на Украине. "Я не уверен, что эти люди пойдут на процедуру парламентского импичмента. Как показывает практика, если на руках у населения столько оружия, то проще устроить очередной переворот", – говорит Гаспарян. Эксперт уверен, что Порошенко прекрасно осознает сложившуюся ситуацию, поэтому принимает меры по "закручиванию гаек" и недопущению направленных против себя волнений. "Он уже делает "могучие" шаги на этой ниве, чему порукой законопроект об эксклюзивности украинского языка, внесенный в Раду. Давление на СМИ лежит ровно в той же плоскости. Это попытка нивелировать пространство для политического маневра оппозиции", – объяснил Гаспарян.Как писали ранее Dni.Ru, президент Украины согласился покинуть свой пост в 2017 году. По сообщениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на такой шаг Порошенко пошел под давлением своих бывших соратников, в числе которых глава МВД Арсен Аваков и секретарь Совета безопасности Александр Турчинов.

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