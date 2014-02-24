Напуганные поляки решили мириться с Россией

9 февраля 2017, четверг, 14:30 – ИА СОЧИ-24



Напуганные поляки решили мириться с Россией

Варшава намерена отойти от политики конфронтации с Москвой и приступить к восстановлению двухсторонних отношений. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.По словам дипломата, Польша относится к России как к очень важному соседу, с которым необходимо поддерживать дружественные связи. "Мы признаем необходимость диалога с Россией. Мы будем работать для восстановления двусторонних экономических отношений", – сказал он. При этом еще некоторое время назад польский фонд Казимира Пулавского совместно с вашингтонским оборонным центром Potomac Foundation провели инсценировку вторжения российской армии в Варшаве. для большей натуральности в процессе имитации была применена новейшая компьютерная графика. Более того, ранее глава оборонного ведомства Польши Антоний Мацеревич обрадовался появлению американских танков в городе Жагань, заявив, что это положит конец "российскому империализму в Европе". При этом чиновник назвал Польшу "ключом от Европы", заявив, что защита Варшавы является одной из важнейших задач Североатлантического альянса. Москва же, в свою очередь, призвала представителей государств-членов НАТО воздержаться от нападок в адрес России и ее обвинений в агрессии. Кремль неоднократно заявлял, что размещение новых войск США и их союзников у западных границ России приведет к усилению напряженности на европейском континенте. При этом новый глава Белого дома Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании не только обещал улучшить отношения с нашей страной, но и, помимо прочего, снизить уровень военной поддержки американских союзников по НАТО. Это вызывало крайне негативную реакцию европейских стран, в том числе Польши.

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