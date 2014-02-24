Напуганный Порошенко готовит побег из Киева

27 февраля 2017, понедельник, 19:00 – ИА СОЧИ-24



Напуганный Порошенко готовит побег из Киева

Посол США на Украине Мари Йованович преследует цель сменить нынешний украинский политический режим и убрать из президентского кресла Петра Порошенко. Об этом заявил политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.По его словам, Йованович добивается проведения внеочередных выборов на Украине, в том числе в Верховную раду. Как отмечает эксперт, это необходимо для создания новых политических коалиций на Украине и прихода к власти в стране других лиц. При этом политолог отметил, что президент Украины в курсе намерений американского посла, посему рассматривает вариант бегства из страны. "Можно бежать в страны Южной Америки: Бразилия, Аргентина, страны Центральной Америки. Есть ряд политиков, которые могут найти свое пристанище в посольствах", – заявил Исаев в передаче "Политический детектив" на телеканале "Звезда".Схожей точки зрения придерживается также председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов. По его словам, Йованович – это настоящий "могильщик президентов". Эксперт напоминает, что ранее она уже работала на Украине в качестве диппредставителя США. И на этой должности она сделала все возможное для раскрутки скандала о продаже Украиной радиолокационных станций "Кольчуга" иракскому диктатору Саддаму Хусейну. Закончилось все тем, что тогдашний президент Украины Леонид Кучма вынужден был уйти в отставку.Кроме того, стоит отметить, что после Украины Йованович получила в 2005 году назначение на пост американского посла в Киргизии. Примечательно, что в тот же год в стране произошла так называемая тюльпановая революция – государственный переворот, приведший к свержению президента Аскара Акаева и приходу на его пост Курманбека Бакиева. Так что, вероятно, Порошенко и его команде действительно стоит опасаться за свое политическое будущее.При этом многие политологи прогнозируют, что президент США Дональд Трамп готовит кардинальный разворот политики Вашингтона на украинском направлении. Прежде всего это касается самого Порошенко, которому, по мнению экспертов, уже ищут замену. Среди причин называется общая неудовлетворительная ситуация в стране, а также тот факт, что президент и его окружение во время предвыборной кампании в США приняли сторону кандидата от демократов Хиллари Клинтон.В любом случае, уверены аналитики, для большей ясности стоит дождаться формирования конкретных черт внешней политики администрации Трампа, в том числе определения контуров российско-американских отношений. От этого и будет зависеть судьба нынешней украинской политической элиты.

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