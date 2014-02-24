ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Напуганный Порошенко готовит побег из Киева

27 февраля 2017, понедельник, 19:00 – ИА СОЧИ-24

Напуганный Порошенко готовит побег из Киева
Напуганный Порошенко готовит побег из Киева
Посол США на Украине Мари Йованович преследует цель сменить нынешний украинский политический режим и убрать из президентского кресла Петра Порошенко. Об этом заявил политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.
По его словам, Йованович добивается проведения внеочередных выборов на Украине, в том числе в Верховную раду. Как отмечает эксперт, это необходимо для создания новых политических коалиций на Украине и прихода к власти в стране других лиц. При этом политолог отметил, что президент Украины в курсе намерений американского посла, посему рассматривает вариант бегства из страны. "Можно бежать в страны Южной Америки: Бразилия, Аргентина, страны Центральной Америки. Есть ряд политиков, которые могут найти свое пристанище в посольствах", – заявил Исаев в передаче "Политический детектив" на телеканале "Звезда".
Схожей точки зрения придерживается также председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов. По его словам, Йованович – это настоящий "могильщик президентов". Эксперт напоминает, что ранее она уже работала на Украине в качестве диппредставителя США. И на этой должности она сделала все возможное для раскрутки скандала о продаже Украиной радиолокационных станций "Кольчуга" иракскому диктатору Саддаму Хусейну. Закончилось все тем, что тогдашний президент Украины Леонид Кучма вынужден был уйти в отставку.Кроме того, стоит отметить, что после Украины Йованович получила в 2005 году назначение на пост американского посла в Киргизии. Примечательно, что в тот же год в стране произошла так называемая тюльпановая революция – государственный переворот, приведший к свержению президента Аскара Акаева и приходу на его пост Курманбека Бакиева. Так что, вероятно, Порошенко и его команде действительно стоит опасаться за свое политическое будущее.
При этом многие политологи прогнозируют, что президент США Дональд Трамп готовит кардинальный разворот политики Вашингтона на украинском направлении. Прежде всего это касается самого Порошенко, которому, по мнению экспертов, уже ищут замену. Среди причин называется общая неудовлетворительная ситуация в стране, а также тот факт, что президент и его окружение во время предвыборной кампании в США приняли сторону кандидата от демократов Хиллари Клинтон.В любом случае, уверены аналитики, для большей ясности стоит дождаться формирования конкретных черт внешней политики администрации Трампа, в том числе определения контуров российско-американских отношений. От этого и будет зависеть судьба нынешней украинской политической элиты.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:14
Голодец предложила изменить форму классов в школе

Вице-премьер Ольга Голодец считает, что для улучшения отечественного образования необходимо изменить подход работы преподавателя с учениками..»

вчера, 22:00
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе

Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях...»

вчера, 21:44
Уральцу запретили основать островное государство

Уральский предприниматель Антон Баков планировал взять в аренду три необитаемых острова, принадлежащих Республике Кирибати, чтобы на них создать маленькие монархические государства..»

вчера, 21:28
Москва нашла управу на разбушевавшегося Лукашенко

Правительство России решило нанести новый удар по санкционным продуктам на российских прилавках. Меры коснутся товары из Белоруссии, которая частенько реэкспортирует запрещенные товары...»

вчера, 20:43
В Киеве придумали новую басню про Крым

Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу...»

вчера, 20:28
Убивший продавщицу секс-шопа россиянин сбежал в Париж

В Париже был задержан гражданин России, который находился в списках Интерпола за убийство продавщицы секс-шопа в Калининграде, передает Flashnord..»

вчера, 19:43
Как пьяная Савченко устроила переполох в Ираке

Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой"...»

вчера, 19:43
ЛНР переходит на рубли

Совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики постановил сделать основной денежной единицей на подконтрольной властям ЛНР территории российский рубль, передает "Газета.ru"..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:14
Голодец предложила изменить форму классов в школе

Вице-премьер Ольга Голодец считает, что для улучшения отечественного образования необходимо изменить подход работы преподавателя с учениками..»

вчера, 22:00
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе

Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях...»

вчера, 21:44
Уральцу запретили основать островное государство

Уральский предприниматель Антон Баков планировал взять в аренду три необитаемых острова, принадлежащих Республике Кирибати, чтобы на них создать маленькие монархические государства..»

вчера, 21:28
Москва нашла управу на разбушевавшегося Лукашенко

Правительство России решило нанести новый удар по санкционным продуктам на российских прилавках. Меры коснутся товары из Белоруссии, которая частенько реэкспортирует запрещенные товары...»

вчера, 20:43
В Киеве придумали новую басню про Крым

Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу...»

вчера, 20:28
Убивший продавщицу секс-шопа россиянин сбежал в Париж

В Париже был задержан гражданин России, который находился в списках Интерпола за убийство продавщицы секс-шопа в Калининграде, передает Flashnord..»

вчера, 19:43
Как пьяная Савченко устроила переполох в Ираке

Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой"...»

вчера, 19:43
ЛНР переходит на рубли

Совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики постановил сделать основной денежной единицей на подконтрольной властям ЛНР территории российский рубль, передает "Газета.ru"..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.