Наркобарон Коротышка потерял сон из-за приставаний тюремщика
18 января 2017, среда, 11:13 – ИА СОЧИ-24
Наркобарон Коротышка потерял сон из-за приставаний тюремщика
Известный мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэро по прозвищу Коротышка пожаловался на сексуальные домогательства охранника тюрьмы строгого режима, в которой отбывает наказание. Адвокат потребовала улучшенных условий содержания для своего подзащитного. По словам Коротышки, сотрудник тюрьмы "лапает" его во время ежедневных проверок, из-за чего он чувствует себя очень "некомфортно" и не может нормально спать, передает Daily Mail со ссылкой на адвоката мексиканца Сильвию Дельгадо. "Есть охранник, который пристает ко мне вместо того, чтобы осматривать", – пожаловался правозащитнику наркобарон.Имя своего обидчика Коротышка не называет. Предположительно, сейчас любвеобильный охранник находится в отпуске. Преступник также рассказал, что сотрудники тюрьмы будят его каждые четыре часа, и он не может нормально выспаться. В связи с этим Коротышка потребовал улучшенных условий содержания. Как подчеркнула адвокат, ее подзащитный испытывает сильный стресс, из-за чего у него ухудшилось здоровье и начали выпадать волосы. Напомним, глава крупнейшего в Мексике наркокартеля "Синалоа" сбежал из тюрьмы 11 июля 2015 года. Известно, что преступник выбрался на свободу по туннелю длиной 1,5 километра, который был подведен прямо к душевой кабине. Позже Лоэро был пойман и вновь отправлен в тюрьму. Как рассказали правоохранители, Коротышка хотел снять о себе фильм. Власти выяснили, что он контактировал с продюсерами и актрисами, что значительно облегчило его поиски.
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На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
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