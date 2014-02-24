Насильник Семенов целовал Шурыгиной ноги

13 марта 2017, понедельник, 18:29 – ИА СОЧИ-24



Насильник Семенов целовал Шурыгиной ноги

Стало известно, что 21-летний Сергей Семенов, изнасиловавший 31 марта 2016 года на пьяной вечеринке 16-летнюю ульяновскую студентку Диану Шурыгину, унижался, чтобы девушка сказала о добровольном сексе между ними. Молодой человек вставал на колени и даже целовал ноги своей жертве.Новые подробности скандальной истории озвучила адвокатдруга Семенова, еще одного фигуранта дела Александра Рухлина – Лариса Миронова. Кстати, еще во время следствия молодойчеловек из подозреваемого превратился всвидетеля преступления, что до сих пор вызывает массу вопросов."Я занимаюсь своей защитой профессионально. И мне было быстыдно не защитить парня. Спортсмен, красавец. И видно, что он был невиновен.Шурыгина оговорила Рухлина. И я это доказала", – цитирует адвоката сайт "Комсомольскаяправда". Сейчас молодой человек служит на Дальнем Востоке.А вот Семенову, как он нистарался, избежать наказания не удалось. Получивший после апелляции три годаколонии общего режима студент сельхозакадемии, по словам Ларисы Мироновой, ползалу Дианы Шурыгиной в ногах при первой очной ставке. В явке с повинной он написало том, что половой акт был добровольным, но девушка утверждала обратное.Молодойчеловек вставал на колени и даже целовал ноги своей жертве, чтобы та признала отсутствие принуждения к сексу, заявила адвокат Рухлина. "Он говорил: "Диана, скажи правду, что я тебя не бил. Я тебяпальцем не трогал. Что у нас секс был добровольный", – говорит Миронова.При этом адвокат утверждает, что не только она была свидетелем унизительной сцены. Оказывается,ее видели дежурный адвокат Семенова Сухов, Рухлин, конвой, оперативная группа,два следователя и отец Шурыгиной.Более того, Миронова заявила, что на второй очнойставке Семенов ползал в ногах уже у отца Дианы. "Я, говорит, сделаю, что выхотите, только не губите меня", – вспоминает адвокат. Однако девушка показанийне поменяла.Вместе с тем стали известны результатыэкспертизы, которая должна была установить, остались ли отпечатки пальцев Дианы на упаковкеот презервативов. О них заявила мать Сергея Семенова Ольга Викторовна.Однако оказалось, что найденыбыли не отпечатки, а пот Шурыгиной. "Это значит, что она могла прикасаться купаковке бедром, рукой или еще какой-то частью тела. Достаточно было слегкаприкоснуться, и частицы пота останутся", – рассказал руководитель следственного отдела Ленинского района Ульяновска Александр Козин.

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