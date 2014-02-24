|14 марта, вторник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Насильник Семенов целовал Шурыгиной ноги
13 марта 2017, понедельник, 18:29 – ИА СОЧИ-24
Новые подробности скандальной истории озвучила адвокат
друга Семенова, еще одного фигуранта дела Александра Рухлина – Лариса Миронова. Кстати, еще во время следствия молодой
человек из подозреваемого превратился в
свидетеля преступления, что до сих пор вызывает массу вопросов.
"Я занимаюсь своей защитой профессионально. И мне было бы
стыдно не защитить парня. Спортсмен, красавец. И видно, что он был невиновен.
Шурыгина оговорила Рухлина. И я это доказала", – цитирует адвоката сайт "Комсомольская
правда". Сейчас молодой человек служит на Дальнем Востоке.
А вот Семенову, как он ни
старался, избежать наказания не удалось. Получивший после апелляции три года
колонии общего режима студент сельхозакадемии, по словам Ларисы Мироновой, ползал
у Дианы Шурыгиной в ногах при первой очной ставке. В явке с повинной он написал
о том, что половой акт был добровольным, но девушка утверждала обратное.
Молодой
человек вставал на колени и даже целовал ноги своей жертве, чтобы та признала отсутствие принуждения к сексу, заявила адвокат Рухлина. "Он говорил: "Диана, скажи правду, что я тебя не бил. Я тебя
пальцем не трогал. Что у нас секс был добровольный", – говорит Миронова.
При этом адвокат утверждает, что не только она была свидетелем унизительной сцены. Оказывается,
ее видели дежурный адвокат Семенова Сухов, Рухлин, конвой, оперативная группа,
два следователя и отец Шурыгиной.
Более того, Миронова заявила, что на второй очной
ставке Семенов ползал в ногах уже у отца Дианы. "Я, говорит, сделаю, что вы
хотите, только не губите меня", – вспоминает адвокат. Однако девушка показаний
не поменяла.
Вместе с тем стали известны результаты
экспертизы, которая должна была установить, остались ли отпечатки пальцев Дианы на упаковке
от презервативов. О них заявила мать Сергея Семенова Ольга Викторовна.
Однако оказалось, что найдены
были не отпечатки, а пот Шурыгиной. "Это значит, что она могла прикасаться к
упаковке бедром, рукой или еще какой-то частью тела. Достаточно было слегка
прикоснуться, и частицы пота останутся", – рассказал руководитель следственного отдела Ленинского района Ульяновска Александр Козин.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.