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Насильник Семенов целовал Шурыгиной ноги

13 марта 2017, понедельник, 18:29 – ИА СОЧИ-24

Насильник Семенов целовал Шурыгиной ноги
Насильник Семенов целовал Шурыгиной ноги
Стало известно, что 21-летний Сергей Семенов, изнасиловавший 31 марта 2016 года на пьяной вечеринке 16-летнюю ульяновскую студентку Диану Шурыгину, унижался, чтобы девушка сказала о добровольном сексе между ними. Молодой человек вставал на колени и даже целовал ноги своей жертве.
Новые подробности скандальной истории озвучила адвокат
друга Семенова, еще одного фигуранта дела Александра Рухлина – Лариса Миронова. Кстати, еще во время следствия молодой
человек из подозреваемого превратился в
свидетеля преступления, что до сих пор вызывает массу вопросов.
"Я занимаюсь своей защитой профессионально. И мне было бы
стыдно не защитить парня. Спортсмен, красавец. И видно, что он был невиновен.
Шурыгина оговорила Рухлина. И я это доказала", – цитирует адвоката сайт "Комсомольская
правда". Сейчас молодой человек служит на Дальнем Востоке.
А вот Семенову, как он ни
старался, избежать наказания не удалось. Получивший после апелляции три года
колонии общего режима студент сельхозакадемии, по словам Ларисы Мироновой, ползал
у Дианы Шурыгиной в ногах при первой очной ставке. В явке с повинной он написал
о том, что половой акт был добровольным, но девушка утверждала обратное.
Молодой
человек вставал на колени и даже целовал ноги своей жертве, чтобы та признала отсутствие принуждения к сексу, заявила адвокат Рухлина. "Он говорил: "Диана, скажи правду, что я тебя не бил. Я тебя
пальцем не трогал. Что у нас секс был добровольный", – говорит Миронова.
При этом адвокат утверждает, что не только она была свидетелем унизительной сцены. Оказывается,
ее видели дежурный адвокат Семенова Сухов, Рухлин, конвой, оперативная группа,
два следователя и отец Шурыгиной.
Более того, Миронова заявила, что на второй очной
ставке Семенов ползал в ногах уже у отца Дианы. "Я, говорит, сделаю, что вы
хотите, только не губите меня", – вспоминает адвокат. Однако девушка показаний
не поменяла.
Вместе с тем стали известны результаты
экспертизы, которая должна была установить, остались ли отпечатки пальцев Дианы на упаковке
от презервативов. О них заявила мать Сергея Семенова Ольга Викторовна.
Однако оказалось, что найдены
были не отпечатки, а пот Шурыгиной. "Это значит, что она могла прикасаться к
упаковке бедром, рукой или еще какой-то частью тела. Достаточно было слегка
прикоснуться, и частицы пота останутся", – рассказал руководитель следственного отдела Ленинского района Ульяновска Александр Козин.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:28
Кот-меломан из Турции очаровал Сеть

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вчера, 20:45
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вчера, 20:28
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