Насильник Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы

Обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семенов написал письмо из тюрьмы. Молодой человек признался, что пребывает "в приятном шоке" от шквала внимания и поддержки, которые на него обрушились. "Я даже предположить не мог, что все так будет. Такая огромная поддержка дает мне силы и терпения, да и сдаваться не имею права, не ради себя, а ради Вас", – написал Семенов в письме, которое опубликовала его сестра Екатерина в соцсети "Вконтакте". По словам молодого человека, он получает множество писем со словами поддержки и "от каждого письма становится очень приятно". Обращаясь к сестре, Сергей просит ее поблагодарить всех тех людей, которые встали на его защиту в споре об инциденте с Дианой Шурыгиной. "Вы даже не представляете, как много для меня делаете", – признается молодой человек. Письмо осужденного студента растрогало пользователей соцсетей. Многие из них написали, что считают Сергея героем. Другие поддержали его, пообещав, что все у него будет хорошо, а "эта шваль (Диана Шурыгина – прим.ред.) еще получит свое". Сторонники Семенова также в очередной раз осудили поведение Дианы и ее растущую популярность. В комментариях под письмом некоторые блогеры даже предложили устроить над девушкой"самосуд". "Таких как Диана раньше публично сжигали на костре.А теперь она идол для молодежи. Деградация", – написал один из пользователей. Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина скандально прославилась на всю страну после того, как заявила на передаче "Пусть говорят", что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным. На данный момент, он отбывает трехлетний срок в тюрьме. Вместе с тем, после выхода передачи общественность с гневом обрушилась на Диану, обвинив ее в распутстве и лжи. По мнению большинства пользователей соцсети девушка, слишком вызывающе себя ведет, чтобы соответствовать образу жертвы. При этом, спокойный и доброжелательный студент Семенов вызвал у россиян симпатию и сочувствие, несмотря на доказанную виновность.
Обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семенов написал письмо из тюрьмы. Молодой человек признался, что пребывает "в приятном шоке" от шквала внимания и поддержки, которые на него обрушились...»
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Обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семенов написал письмо из тюрьмы. Молодой человек признался, что пребывает "в приятном шоке" от шквала внимания и поддержки, которые на него обрушились...»
Джону Хантсману сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А, скорее, и не захотел. Отметившийся резкими высказываниями в адрес России политик согласился стать послом США в Москве. Несмотря на русофобскую риторику Хантсмана, опасаться этого назначения не стоит, считают эксперты...»
Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться...»
На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Именно он мог захватить контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки...»
Группа исследователей из США расшифровала признаки, по которым можно определить наличие в организме некоторых заболеваний. Американские ученые утверждают, что одного взгляда на человека бывает достаточно, чтобы обнаружить до восьми болезней, которыми он страдает...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о цене на газ для Минска. Как заявил политик, отношения двух стран – "это не только бухгалтерия"...»
В Сеть попала шокирующая фотография, на которой прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят"...»