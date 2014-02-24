Насильник Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы

9 марта 2017, четверг, 14:58 – ИА СОЧИ-24



Насильник Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы

Обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семенов написал письмо из тюрьмы. Молодой человек признался, что пребывает "в приятном шоке" от шквала внимания и поддержки, которые на него обрушились."Я даже предположить не мог, что все так будет. Такая огромная поддержка дает мне силы и терпения, да и сдаваться не имею права, не ради себя, а ради Вас", – написал Семенов в письме, которое опубликовала его сестра Екатерина в соцсети "Вконтакте". По словам молодого человека, он получает множество писем со словами поддержки и "от каждого письма становится очень приятно". Обращаясь к сестре, Сергей просит ее поблагодарить всех тех людей, которые встали на его защиту в споре об инциденте с Дианой Шурыгиной. "Вы даже не представляете, как много для меня делаете", – признается молодой человек. Письмо осужденного студента растрогало пользователей соцсетей. Многие из них написали, что считают Сергея героем. Другие поддержали его, пообещав, что все у него будет хорошо, а "эта шваль (Диана Шурыгина – прим.ред.) еще получит свое". Сторонники Семенова также в очередной раз осудили поведение Дианы и ее растущую популярность. В комментариях под письмом некоторые блогеры даже предложили устроить над девушкой"самосуд". "Таких как Диана раньше публично сжигали на костре.А теперь она идол для молодежи. Деградация", – написал один из пользователей. Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина скандально прославилась на всю страну после того, как заявила на передаче "Пусть говорят", что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным. На данный момент, он отбывает трехлетний срок в тюрьме. Вместе с тем, после выхода передачи общественность с гневом обрушилась на Диану, обвинив ее в распутстве и лжи. По мнению большинства пользователей соцсети девушка, слишком вызывающе себя ведет, чтобы соответствовать образу жертвы. При этом, спокойный и доброжелательный студент Семенов вызвал у россиян симпатию и сочувствие, несмотря на доказанную виновность.

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