Насильник сменил пол и попал в женскую тюрьму

Пословица "Пустить козла в огород" получила подтверждение в реальной жизни. В Британии мужчина, осужденный за изнасилование, после приговора суда находится в женской тюрьме. Заключенный Мартин Понг отбывает тюремный срок за изнасилование. Предварительно он сменил пол и теперь находится в колонии для женщин под именем Джессики Уинфилд. Примечательно, что 50-летний насильник является отцом троих детей. Жертвы изнасилования Понга считают этот факт оскорбительным, сообщает Daily Mail. Они назвали произошедшее "ударом в зубы".Представители общественных организаций также возмущены. Они полагают, что не следовало предоставлять преступнику, решившему сменить пол, возможности для этого. Между тем британец вполне доволен своей судьбой. "Я чувствовал себя женщиной, захваченной в мужском теле", – заявил он.Ранее сообщалось о громком скандале, разразившемся в женской колонии особого режима в столице Шотландии Эдинбурге. Как писали Dni.Ru, транссексуал, который отбывал наказание среди женщин и готовился к смене пола, неожиданно вспомнил, что родился мужчиной. Из-за интимной близости с сокамерницами осужденного перевели в мужскую тюрьму в соседнем округе. Проведение бесплатной операции для него теперь под вопросом.
Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung...»
Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»
На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»
Похоже, у создателя социальной сети "ВКонтакте" есть преданная поклонница на Украине. Девушка называет себя его женой и уверяет пользователей, что она единственная любовь бизнесмена. Знает ли Дуров о "счастливом браке", пока не известно...»
Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung...»
Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»
На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»
Похоже, у создателя социальной сети "ВКонтакте" есть преданная поклонница на Украине. Девушка называет себя его женой и уверяет пользователей, что она единственная любовь бизнесмена. Знает ли Дуров о "счастливом браке", пока не известно...»