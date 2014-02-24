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Насколько вырастут зарплаты россиян в 2017 году

23 декабря 2016, пятница, 12:00 – ИА СОЧИ-24

Насколько вырастут зарплаты россиян в 2017 году
Насколько вырастут зарплаты россиян в 2017 году
Российские рекрутинговые компании оценили состояние и перспективы рынка труда. По прогнозам экспертов, сферу ждет рост как зарплат (на 8%), так и числа рабочих мест (на 5%).
С учетом итогов 2016 года на фоне цели Центрального банка России по инфляции в 4% такой прирост может оказаться существенным. При этом
в текущем году уровень реальных зарплат не изменился, а компенсационные пакеты сотрудникам сократились.Так, только 32% работодателей увеличивали зарплаты в 2016 году, а 11% руководителей сократили выплаты работникам. Более половины предприятий – 57% – оставили заработную плату своих сотрудников без изменений. Об этом сообщает портал HeadHunter. При этом, по данным портала Superjob, компании стали реже включать в компенсационные пакеты работников оплату обучения, служебного автомобиля, спортклубов и проезда в общественном транспорте.За 11 месяцев текущего года прирост зарплат в реальном выражении составил 0,5%, сообщает Росстат. Наибольший уровень зарплат (до вычета НДФЛ, с учетом премий и бонусов за 2016 год) – в Москве и Московской области (69 тысяч рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50 тысяч рублей) и Дальневосточном округе (38,5 тысяч рублей). Самые низкие доходы работников зафиксированы в Северо-Кавказском, Северо-Западном (без Санкт-Петербурга) и Центральном (без Москвы) федеральных округах – от 27,7 тысяч до 30 тысяч рублей.В 2017 году, по прогнозам HeadHunter, компании поднимут зарплату работникам на 8%. Однако, с учетом планов Центробанка по инфляции, в реальном выражении этот показатель сократится до 4%, отмечает "Коммерсант". Ближайший пересмотр зарплат работников около трети предприятий планирует на январь 2017 года. Еще треть собирается это сделать в течение первого квартала.Ранее сообщалось, что автоматизация приводит к сокращению рабочих мест по некоторым специальностям на российском рынке труда. По мнению экспертов, в 2017 году вырастет спрос на IT-специалистов. Как писали Dni.Ru, в 2017-м наиболее востребованными на рынке труда останутся веб– и мобильные разработчики, специалисты по информационной защите и кибербезопасности. Заработная плата у представителей этих профессий растет, и, по мнению исследователей, далее эта тенденция будет усиливаться.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Корреспондент издания Dni.Ru, который находится на традиционной пресс-конференции Владимира Путина, выяснил, на что идут журналисты ради привлечения внимания президента. Одни готовы поразить главу государства своим внешним видом, другие – красочными плакатами...»

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Полиция убила подозреваемого в атаке на ярмарку в Берлине

Подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, которого на протяжении нескольких дней разыскивала немецкая полиция, объявился на севере Италии..»

сегодня, 12:58
Иностранца убили в Москве из-за 50 тысяч

Выяснились новые подробности жестокого убийства гражданина Китая возле столичного торгового центра "Москва". По предварительной информации, целью злоумышленников стали деньги мужчины...»

сегодня, 12:45
Дарт Вейдер ограбил банк в США

Американские полицейские разыскивают мужчину, который грабит банки в костюмах киногероев. Его лица никто не видел, потому что при совершении преступления он использует маски популярных персонажей...»

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