Настоятельницу православного монастыря убили в Белоруссии
6 января 2017, пятница, 11:43 – ИА СОЧИ-24
Настоятельницу православного монастыря убили в Белоруссии
Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря, расположенного в Минской области Белоруссии , матушка Василисса была убита в ночь на 6 января. "Я могу подтвердить факт, что матушка Василиcса убита. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре", – цитирует агентство Sputnik представителя Белорусского экзархата. Подробности инцидента устанавливаются.
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