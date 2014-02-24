НАТО набирает для учений "русских" статистов

30 марта 2017, четверг, 12:58 – СОЧИ-24



НАТО набирает для учений "русских" статистов

НАТО требуются статисты, которые исполнят роль русских на ближайших учениях. В альянсе уверены, что это поможет лучше подготовиться к зарубежным миссиям и оценить возможное число жертв среди гражданского населения.Учения пройдут на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии.Название маневров не уточняется – в описании вакансии указано только, что наборведется до 26 апреля. Подбором персонала на этот "проект" занимаетсянемецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH, сотрудничающее с Пентагоном иНАТО. Вакансия опубликована на официальном сайте Берлина.Заказчики желают создать реалистичный сценарий учений, длялучшей подготовки к зарубежным миссиям. А группа статистов будет исполнять рольгражданского населения в кризисных регионах. Есть в сценарии такие персонажи,как фермеры и владельцы магазинов.Владение английским и немецким языками – обязательное условиедля соискателей. Преимущество будет у тех, кто знает русский, польский ичешский. Среди требований к кандидатам – ответственность, гибкость, умениеработать в команде и готовность к большим нагрузкам.Как сообщается, статисты будут носить жилеты с инфракраснымидатчиками, с помощью которых можно подсчитать, сколько гражданских пострадало входе "боевых действий". Для учений построят десять "деревень",каждой из которых потребуется от 10 до 30 "русских". За все мучениястатистам обещают платить от 88 до 120 евро в день.

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