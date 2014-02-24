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НАТО набирает для учений "русских" статистов
30 марта 2017, четверг, 12:58 – СОЧИ-24
Учения пройдут на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии.
Название маневров не уточняется – в описании вакансии указано только, что набор
ведется до 26 апреля. Подбором персонала на этот "проект" занимается
немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH, сотрудничающее с Пентагоном и
НАТО. Вакансия опубликована на официальном сайте Берлина.
Заказчики желают создать реалистичный сценарий учений, для
лучшей подготовки к зарубежным миссиям. А группа статистов будет исполнять роль
гражданского населения в кризисных регионах. Есть в сценарии такие персонажи,
как фермеры и владельцы магазинов.
Владение английским и немецким языками – обязательное условие
для соискателей. Преимущество будет у тех, кто знает русский, польский и
чешский. Среди требований к кандидатам – ответственность, гибкость, умение
работать в команде и готовность к большим нагрузкам.
Как сообщается, статисты будут носить жилеты с инфракрасными
датчиками, с помощью которых можно подсчитать, сколько гражданских пострадало в
ходе "боевых действий". Для учений построят десять "деревень",
каждой из которых потребуется от 10 до 30 "русских". За все мучения
статистам обещают платить от 88 до 120 евро в день.
Источник:
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