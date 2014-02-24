НАТО натравило 60 кораблей на "Адмирала Кузнецова"
14 февраля 2017, вторник, 12:14 – ИА СОЧИ-24
НАТО натравило 60 кораблей на "Адмирала Кузнецова"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" снова оказался в центре внимания всего мира, после того как совершил успешный поход к берегам Сирии. По возвращении в Североморск командир крейсера Сергей Артамонов рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться экипажу самого большого корабля российского флота. Подобное внимание со стороны НАТО одновременно вызывает недоумение и ощущение собственной значимости, отметил Сергей Артамонов. "Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!" – подчеркнул представитель ВМФ. "Иностранные флоты, конечно, проявляли к нам интерес. За весь поход мы зафиксировали присутствие рядом с собой 50-60 кораблей стран НАТО. В определенных местах, например, от Норвежского моря до восточной части Средиземного моря, нашу группу одновременно сопровождали по 10-11 их", – рассказал командир крейсера изданию "Аргументы и Факты".Напомним, беспрецедентный в истории России поход корабельной группы в Средиземное море с применением морской авиации начался 15 октября 2016 года. На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. Сообщалось, что поход продлился чуть менее пяти месяцев. В начале февраля российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся с боевой службы в составе группы кораблей Северного Флота в Североморск. Как писали Dni.Ru, ранее бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что сопровождение российских авианосцев кораблями НАТО – явление не новое. Он убежден, что количество задействованных сил для так называемого эскорта объясняется нынешней антироссийской истерией. По мнению эксперта, сопровождение российский военных кораблей стало для Североатлантического альянса отличным поводом для тренировок и оттачивания боевой подготовки сразу семи кораблей.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
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