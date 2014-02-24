НАТО щелкнуло Порошенко по носу

В очередной раз надежды президента Украины Петра Порошенко "породниться" со странами Запада не оправдались. Североатлантический альянс не видит оснований для интеграции Киева в свои ряды. Военный источник в Брюсселе рассказал, что НАТО отказалось от идеи предоставления членства Украине, поскольку не был найден консенсус. Участники альянса не понимают, какую роль может сыграть Киев и каким образом он усилит их безопасность. Представители организации подчеркнули, что о полноформатном вступлении Украины в ряды "военной семьи" речь не идет вовсе, пишет газета "Известия". Государство сосредоточено на проведении реформ и модернизации, а альянс поддерживает его в этих направлениях, добавили там. Эксперты уверены, что НАТО не планирует принимать Киев в свои ряды. По их словам, экономика и политика Украины слишком нестабильны, чтобы страна могла рассчитывать на членство в организации. Специалисты напомнили, что официально вопрос о присоединении Украины к НАТО поднимался один раз – во время Бухарестского саммита в 2008 году, когда главой государства был Виктор Ющенко. Президент США Дональд Трамп намерен преобразовать Североатлантический альянс, и Украина вряд ли станет частью этих реформ, подчеркнули аналитики.В прессе периодически появляется информация о вступлении Украины в НАТО, но реальных шагов в этом направлении так и не было сделано. Впрочем, Петр Порошенко уверен, что у его страны есть все шансы на присоединение к альянсу и Евросоюзу.
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Немецкие СМИ скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых". Так читатели отреагировали на статью в издании Die Welt. Ее авторы утверждают, что нового президента США ненавидит даже собственная жена. Экспертное заключение сделано на основании одного взгляда, брошенного Меланьей Трамп во время инаугурации...»
В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»