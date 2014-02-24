Навальному напомнили о прегрешениях

3 марта 2017, пятница, 13:44 – ИА СОЧИ-24



Навальному напомнили о прегрешениях

Главу так называемого Фонда борьбы с коррупцией не останавливают ни уголовные дела, ни судебные иски за клевету. В своем очередном "расследовании" Алексей Навальный решил составить реестр имущества премьера Дмитрия Медведева. С доказательствами дело обстоит традиционно для творений ФБК: ключевые слова – "предположительно" и "возможно".Дела у Навального, видимо, совсем плохи. Депрессия, скореевсего, вызвана все уменьшающимся числом сторонников идей Алексея, предположилвице-спикер Госдумы Сергей Неверов."Один риторический вопрос: Леша, неужели все у тебясовсем плохо, что за чернуху взялся (это, наверное, последние данные соцопросовв уныние вогнали)? Друзья, представьте только, что этот человек претендовал напост мэра Москвы, мечтает стать президентом страны", – написал Неверов всоцсети Facebook.Чем же славен Навальный? – задается вопросом он.Навскидку, по словам депутата, вспоминаются следующие факты биографии пациента:откосил от армии (спасибо папе-военному, а может, и медсправка не липовая), получилквартиру в Москве (снова папе спасибо), получил статус адвоката – внимание, вКировской области (спасибо другу Никите Белых, иначе как объяснить этот интереск региону). Неверов напоминает, что в той же Кировской областиНавальному – к тому времени советнику друга-губернатора – приглянулся лес. Иподающий надежды адвокат тут же нарисовал схему перепродажи природных богатств(видимо, сыграла роль любовь к лозоплетению: Навальный – один из учредителейсоответствующей фабрики).Кроме того, вспоминает депутат, оппозиционер подбил собственногобрата на участие в мошеннической схеме в отношении "Ив Роше", историязакончилась уголовным делом. В послужном списке героя – шантаж госкорпораций,заказы конкурентов, мошенничество с проектом в Черногории. Ко всем этим деламАлексей проявил творческий подход, признает Неверов. "Хотя и не журналист, но хочу напомнить тем СМИ,которые раскручивают псевдоразоблачения банальным перепостом-пересказом, отом, что вроде как журналистика – это не про бездумное копирование, а процифры, факты и про две точки зрения. А иначе заказуха получается", -пишет вице-спикер Госдумы. Парламентарий не сомневается, что после этого поста "блогерЛеша и Ко" запустит свою артиллерию ботов. Но напоминает, что естьсоответствующее судебное решение. В 2014 году Неверов подал иск о защите честии достоинства против Навального. В итоге блогеру пришлось опровергатьраспространенные им сведения о якобы не упомянутых в декларации земельныхучастках депутата.

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