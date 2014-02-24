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Навальному напомнили о прегрешениях

3 марта 2017, пятница, 13:44 – ИА СОЧИ-24

Навальному напомнили о прегрешениях
Навальному напомнили о прегрешениях
Главу так называемого Фонда борьбы с коррупцией не останавливают ни уголовные дела, ни судебные иски за клевету. В своем очередном "расследовании" Алексей Навальный решил составить реестр имущества премьера Дмитрия Медведева. С доказательствами дело обстоит традиционно для творений ФБК: ключевые слова – "предположительно" и "возможно".
Дела у Навального, видимо, совсем плохи. Депрессия, скорее
всего, вызвана все уменьшающимся числом сторонников идей Алексея, предположил
вице-спикер Госдумы Сергей Неверов."Один риторический вопрос: Леша, неужели все у тебя
совсем плохо, что за чернуху взялся (это, наверное, последние данные соцопросов
в уныние вогнали)? Друзья, представьте только, что этот человек претендовал на
пост мэра Москвы, мечтает стать президентом страны", – написал Неверов в
соцсети Facebook.Чем же славен Навальный? – задается вопросом он.
Навскидку, по словам депутата, вспоминаются следующие факты биографии пациента:
откосил от армии (спасибо папе-военному, а может, и медсправка не липовая), получил
квартиру в Москве (снова папе спасибо), получил статус адвоката – внимание, в
Кировской области (спасибо другу Никите Белых, иначе как объяснить этот интерес
к региону). Неверов напоминает, что в той же Кировской области
Навальному – к тому времени советнику друга-губернатора – приглянулся лес. И
подающий надежды адвокат тут же нарисовал схему перепродажи природных богатств
(видимо, сыграла роль любовь к лозоплетению: Навальный – один из учредителей
соответствующей фабрики).Кроме того, вспоминает депутат, оппозиционер подбил собственного
брата на участие в мошеннической схеме в отношении "Ив Роше", история
закончилась уголовным делом. В послужном списке героя – шантаж госкорпораций,
заказы конкурентов, мошенничество с проектом в Черногории. Ко всем этим делам
Алексей проявил творческий подход, признает Неверов. "Хотя и не журналист, но хочу напомнить тем СМИ,
которые раскручивают псевдоразоблачения банальным перепостом-пересказом, о
том, что вроде как журналистика – это не про бездумное копирование, а про
цифры, факты и про две точки зрения. А иначе заказуха получается", -
пишет вице-спикер Госдумы. Парламентарий не сомневается, что после этого поста "блогер
Леша и Ко" запустит свою артиллерию ботов. Но напоминает, что есть
соответствующее судебное решение. В 2014 году Неверов подал иск о защите чести
и достоинства против Навального. В итоге блогеру пришлось опровергать
распространенные им сведения о якобы не упомянутых в декларации земельных
участках депутата.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Американские средства массовой информации продолжают нагнетать истерию о деловых контактах доверенных лиц президента США Дональда Трампа с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Между тем граждане Соединенных Штатов иронично подшучивают над своими СМИ...»

сегодня, 18:58
Мэр бросился в воду спасать дайвера

Мэр города Карамюрсель (Турция) Измаил Илдырим прыгнул в воду ради спасения дайвера. Политик решился на отважный поступок во время проходившей в порту официальной церемонии памяти жертв крушения парома в 1958 году...»

сегодня, 18:46
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сегодня, 18:13
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Стали известны подробности со съемок двух новых выпусков программы "Первого канала" "Пусть говорят" со скандально известной ульяновской студенткой Дианой Шурыгиной. Ими поделились участники предстоящих шоу...»

сегодня, 17:29
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В боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Офицер потерял обе ноги и глаз...»

сегодня, 17:13
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сегодня, 16:45
В Нью-Йорке загорелся отель Трампа

На 47-м этаже здания гостиницы "Международный отель и башня Трампа" случился пожар, передает РИА ФАН..»

сегодня, 16:43
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В ходе визита в Армению спикер Госдумы высказался по поводу стартующей через несколько дней избирательной кампании в парламент республики. Он отметил, что рассчитывает на "победу здоровых сил", которые продолжат развивать отношения между Москвой и Ереваном...»
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