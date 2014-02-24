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Навальному напомнили о прегрешениях
3 марта 2017, пятница, 13:44 – ИА СОЧИ-24
Дела у Навального, видимо, совсем плохи. Депрессия, скорее
всего, вызвана все уменьшающимся числом сторонников идей Алексея, предположил
вице-спикер Госдумы Сергей Неверов."Один риторический вопрос: Леша, неужели все у тебя
совсем плохо, что за чернуху взялся (это, наверное, последние данные соцопросов
в уныние вогнали)? Друзья, представьте только, что этот человек претендовал на
пост мэра Москвы, мечтает стать президентом страны", – написал Неверов в
соцсети Facebook.Чем же славен Навальный? – задается вопросом он.
Навскидку, по словам депутата, вспоминаются следующие факты биографии пациента:
откосил от армии (спасибо папе-военному, а может, и медсправка не липовая), получил
квартиру в Москве (снова папе спасибо), получил статус адвоката – внимание, в
Кировской области (спасибо другу Никите Белых, иначе как объяснить этот интерес
к региону). Неверов напоминает, что в той же Кировской области
Навальному – к тому времени советнику друга-губернатора – приглянулся лес. И
подающий надежды адвокат тут же нарисовал схему перепродажи природных богатств
(видимо, сыграла роль любовь к лозоплетению: Навальный – один из учредителей
соответствующей фабрики).Кроме того, вспоминает депутат, оппозиционер подбил собственного
брата на участие в мошеннической схеме в отношении "Ив Роше", история
закончилась уголовным делом. В послужном списке героя – шантаж госкорпораций,
заказы конкурентов, мошенничество с проектом в Черногории. Ко всем этим делам
Алексей проявил творческий подход, признает Неверов. "Хотя и не журналист, но хочу напомнить тем СМИ,
которые раскручивают псевдоразоблачения банальным перепостом-пересказом, о
том, что вроде как журналистика – это не про бездумное копирование, а про
цифры, факты и про две точки зрения. А иначе заказуха получается", -
пишет вице-спикер Госдумы. Парламентарий не сомневается, что после этого поста "блогер
Леша и Ко" запустит свою артиллерию ботов. Но напоминает, что есть
соответствующее судебное решение. В 2014 году Неверов подал иск о защите чести
и достоинства против Навального. В итоге блогеру пришлось опровергать
распространенные им сведения о якобы не упомянутых в декларации земельных
участках депутата.
Источник:
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