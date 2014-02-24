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Навальный покусился на святое

22 марта 2017, среда, 22:59 – ИА СОЧИ-24

Навальный покусился на святое
Навальный покусился на святое
Жители Волгограда обратились в прокуратуру с просьбой принять меры к команде Алексея Навального за акт вандализма в отношении памятника "Родина-мать зовет". Сподвижники оппозиционера выложили в Сеть фотоколлаж, на котором святой для всех россиян монумент частично раскрашен в зеленый цвет.
Волгоградцы посчитали это действие вопиющим
оскорблением памятника, возведенного в дань погибших воинов, подаривших нам
жизнь. С обращением выступил председатель местного отделения Поискового движения России Андрей
Орешкин.
Обратившиеся призвали органы защитить
историческую память и дать правовую оценку инциденту, приняв все необходимые
меры для наказания исполнителей и организаторов преступления.
Сейчас сам Навальный и его сотрудники хранят гробовое
молчание, как будто не замечают дела рук своих адептов в Волгограде, хотя
преспокойно замечают малейшие признаки "ущемления" своих прав в
гораздо более спорных ситуациях.
Такое молчание и нежелание замечать откровенные ошибки
собственных сторонников говорит, собственно, о том, что Навальный,
вознамерившийся идти на выборы президента и заручиться поддержкой избирателя,
на этого самого избирателя плюет. И также ему наплевать на символы и образы,
которые избирателю дороги, пишет журналист "Лайфа" Иван Ухов.
Навальный, который для мало-мальски существенного
электорального успеха должен бы выказывать уважение к гражданам, живущим в
регионах, как показала история с разукрашенной Родиной-матерью, их глубоко
презирает. А что еще важнее, он не понимает смысла и сакральной ценности такого
монумента, как Родина-мать в Волгограде. Недавно Навальный и его сподвижники инсценировали нападение
неких неизвестных с фейковым забрасыванием его зеленкой и последовавшим флешмобом в поддержку оппозиционера. Отсюда
и издевательство над священным памятником в городе-герое.
Именно с таким посылом
Навальный собрался в Волгограде открывать свой избирательный штаб и хочет агитировать
жителей региона под раскрашенной своими безголовыми активистами Родиной-матерью.
Выходит, что в мире Навального, который основан на
эффектном политическом понте и последующей монетизации этого обожания
сетевой публики, нет места каким-то ценностям, смыслам, чему-то, что не
вписывается в простую схему сбора денег с хомячья на очередные компиляции
"расследований" из заметок других изданий.

По-хорошему Навальному и его избирательному штабу,
несмотря на практически нулевые шансы попасть в бюллетень в марте следующего
года, нужно извиниться и перед еще оставшимися ветеранами Сталинградской битвы
и перед всеми жителями Волгограда. Это и
будет тестом Навального: если извинится и публично открестится от своих
сторонников-идиотов, разместивших Родину-мать в зеленке, значит, он
действительно имеет политические амбиции. Ну а если нет, то распишется в том,
что никакую кампанию в регионах он вести не собирается и мнение граждан России
ему безразлично.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 20:46
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вчера, 20:44
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вчера, 20:01
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