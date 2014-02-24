Навальный покусился на святое

22 марта 2017, среда, 22:59 – ИА СОЧИ-24



Навальный покусился на святое

Жители Волгограда обратились в прокуратуру с просьбой принять меры к команде Алексея Навального за акт вандализма в отношении памятника "Родина-мать зовет". Сподвижники оппозиционера выложили в Сеть фотоколлаж, на котором святой для всех россиян монумент частично раскрашен в зеленый цвет.Волгоградцы посчитали это действие вопиющимоскорблением памятника, возведенного в дань погибших воинов, подаривших намжизнь. С обращением выступил председатель местного отделения Поискового движения России АндрейОрешкин.Обратившиеся призвали органы защититьисторическую память и дать правовую оценку инциденту, приняв все необходимыемеры для наказания исполнителей и организаторов преступления.Сейчас сам Навальный и его сотрудники хранят гробовоемолчание, как будто не замечают дела рук своих адептов в Волгограде, хотяпреспокойно замечают малейшие признаки "ущемления" своих прав вгораздо более спорных ситуациях.Такое молчание и нежелание замечать откровенные ошибкисобственных сторонников говорит, собственно, о том, что Навальный,вознамерившийся идти на выборы президента и заручиться поддержкой избирателя,на этого самого избирателя плюет. И также ему наплевать на символы и образы,которые избирателю дороги, пишет журналист "Лайфа" Иван Ухов.Навальный, который для мало-мальски существенногоэлекторального успеха должен бы выказывать уважение к гражданам, живущим врегионах, как показала история с разукрашенной Родиной-матерью, их глубокопрезирает. А что еще важнее, он не понимает смысла и сакральной ценности такогомонумента, как Родина-мать в Волгограде. Недавно Навальный и его сподвижники инсценировали нападениенеких неизвестных с фейковым забрасыванием его зеленкой и последовавшим флешмобом в поддержку оппозиционера. Отсюдаи издевательство над священным памятником в городе-герое.Именно с таким посыломНавальный собрался в Волгограде открывать свой избирательный штаб и хочет агитироватьжителей региона под раскрашенной своими безголовыми активистами Родиной-матерью.Выходит, что в мире Навального, который основан наэффектном политическом понте и последующей монетизации этого обожаниясетевой публики, нет места каким-то ценностям, смыслам, чему-то, что невписывается в простую схему сбора денег с хомячья на очередные компиляции"расследований" из заметок других изданий.По-хорошему Навальному и его избирательному штабу,несмотря на практически нулевые шансы попасть в бюллетень в марте следующегогода, нужно извиниться и перед еще оставшимися ветеранами Сталинградской битвыи перед всеми жителями Волгограда. Это ибудет тестом Навального: если извинится и публично открестится от своихсторонников-идиотов, разместивших Родину-мать в зеленке, значит, ондействительно имеет политические амбиции. Ну а если нет, то распишется в том,что никакую кампанию в регионах он вести не собирается и мнение граждан Россииему безразлично.

СОЧИ 24