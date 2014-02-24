Навальный сцепился с Лебедевым на глазах у Собчак

26 января 2017, четверг, 21:15 – ИА СОЧИ-24



Навальный сцепился с Лебедевым на глазах у Собчак

Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь".Поводом для публичной встречи, которая едва не завершилась скандалом, сталапубликация на официальном сайте Навального, в котором содержались сомнения в честности ведениябизнеса Артемием Лебедевым. После этого Лебедевпредложил Навальному прилюдно обсудить эти обвинения. Навальный сначала сослался назанятость в связи с участием в судебном процессе по делу "Кировлеса".Лебедев его в этом упрекнул. И в итогедолгожданная встреча все же состоялась.Правда, надо отметить, что ничего сенсационного в эфиретелеканала, трансляции которого можно посмотреть только за деньги, не произошло. Навальный, заявивший недавно о своем участии впрезидентских выборах 2018 года, попытался превратить дебаты в предвыборноевыступление. Блогер и, как он сам себя называет, юрист заявил, что идет навыборы для того, чтобы "все в России было максимально прозрачно". Лебедев,в свою очередь, обвинил своего оппонента в постоянном передергивании фактов и началоправдываться в том, что в его бизнесе откатов нет. После этого блогер-юрист обозвалдизайнера интернет-троллем.Затем Навальный и Лебедев скучно спорили онеких суммах, исчисляемых миллионами. В итоге Навальный объяснил Лебедеву, чтокогда он станет президентом, его оппоненту придется раскрыть все карты и признаться, с кеми за сколько он заключал контракты на рекламу и дизайн.Оба оппонента выглядели слабо в отстаивании своих позиций. Даже ведущая дебатов, молодая мама Ксения Собчак не смогла спасти ситуацию. Напомним, что на минувшей неделе в Кирове возобновилось рассмотрение делаАлексея Навального в связи с хищением имущества предприятия"Кировлес". Местный суд пересматривает дело, решение по которому быловынесено в 2013 году. Тогда Алексею Навальному и бывшему главе "Вятскойлесной компании" Петру Офицерову вынесли приговор, связанный с условнымисроками. Навальный получил пять лет условно, Офицеров – четыре года.

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