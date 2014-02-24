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Навальный сцепился с Лебедевым на глазах у Собчак
26 января 2017, четверг, 21:15 – ИА СОЧИ-24
Поводом для публичной встречи, которая едва не завершилась скандалом, стала
публикация на официальном сайте Навального, в котором содержались сомнения в честности ведения
бизнеса Артемием Лебедевым. После этого Лебедев
предложил Навальному прилюдно обсудить эти обвинения. Навальный сначала сослался на
занятость в связи с участием в судебном процессе по делу "Кировлеса".
Лебедев его в этом упрекнул. И в итоге
долгожданная встреча все же состоялась.
Правда, надо отметить, что ничего сенсационного в эфире
телеканала, трансляции которого можно посмотреть только за деньги, не произошло. Навальный, заявивший недавно о своем участии в
президентских выборах 2018 года, попытался превратить дебаты в предвыборное
выступление. Блогер и, как он сам себя называет, юрист заявил, что идет на
выборы для того, чтобы "все в России было максимально прозрачно". Лебедев,
в свою очередь, обвинил своего оппонента в постоянном передергивании фактов и начал
оправдываться в том, что в его бизнесе откатов нет. После этого блогер-юрист обозвал
дизайнера интернет-троллем.Затем Навальный и Лебедев скучно спорили о
неких суммах, исчисляемых миллионами. В итоге Навальный объяснил Лебедеву, что
когда он станет президентом, его оппоненту придется раскрыть все карты и признаться, с кем
и за сколько он заключал контракты на рекламу и дизайн.Оба оппонента выглядели слабо в отстаивании своих позиций. Даже ведущая дебатов, молодая мама Ксения Собчак не смогла спасти ситуацию. Напомним, что на минувшей неделе в Кирове возобновилось рассмотрение дела
Алексея Навального в связи с хищением имущества предприятия
"Кировлес". Местный суд пересматривает дело, решение по которому было
вынесено в 2013 году. Тогда Алексею Навальному и бывшему главе "Вятской
лесной компании" Петру Офицерову вынесли приговор, связанный с условными
сроками. Навальный получил пять лет условно, Офицеров – четыре года.
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