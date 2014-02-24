Навальный снова подставил россиян

27 марта 2017, понедельник, 12:59 – СОЧИ-24



Навальный снова подставил россиян

Обещанные на выходные массовые гулянья в российских городах состоялись. Борьба с коррупцией – тема, волнующая всех, и немудрено, что собрать кворум сторонникам Алексея Навального удалось. К сожалению, несмотря на громкие заявления активистов, большинство шествий властями санкционированы не были. Так что не подозревавшие подвоха граждане невольно оказались нарушителями закона.Впрочем, на этом, скорее всего, и строился расчет основателя ФБК (а по совместительству дважды осужденного за мошенничество "предпринимателя").Разыграли стандартный сценарий, обкатанный и на Болотной в 2011-м, и, с большимуспехом, в ближневосточных странах, и на Украине: "народ требуетсправедливости, а "душители свободы и демократии" топят мирные выступленияв крови".Самой массовой стала акция в Санкт-Петербурге. Население культурной столицы, и без того подогретое в последнее времяисторией с Исаакиевским собором, уже привычно вышло на Марсово поле.Сторонникам незарегистрированной Партии прогресса, которую возглавляетНавальный, в согласовании митинга отказали – и они решили присоединиться какции в поддержку традиционных ценностей, которую проводило Национально-освободительноедвижение.Полиция в итоге насчитала около трех тысяч участников шествия,организаторы, естественно, заявили о десятитысячной толпе. Через пару часовпосле начала в колонне, которая добралась до площади Восстания,осталось несколько сотен человек. Около 130 из них оказались в полицейскихучастках, составлены протоколы об административном правонарушении. Петербургскиеоппозиционные политики, кстати, от акции дистанцировались, а "яблочники"принципиально бойкотировали.Не совпадают цифры и в отчетах о задержаниях участниковнесанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. В соцсетях сначалакричали о "тысячах", потом остановились на 1030. Полиция сухопрокомментировала акцию: "При проведении несогласованного публичногомероприятия в центре Москвы сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаныоколо 500 человек", – заявили вправоохранительных органах. Как бы то ни было, на утро 27 марта в участкахоставались чуть более сотни человек. Среди них – и Алексей Навальный, который,между прочим, обещал немедленную помощь всем, кто "попадет в руки полиции".Как обычно, обманул. Тем более, что для осужденного условно оппозиционеравторое административное нарушение может стать критическим: условный срок грозитпревратиться в реальный.Акции в регионах особой популярностью не пользовались – за исключениемВладивостока, где сторонникам Навального удалось собрать около полутора тысяччеловек. В других же городах число участников колебалось от 300 до 500 – как, кпримеру, в Перми, где власти предоставили желающим площадку для митинга.Как пишет Life.ru, при всей внешнейдецентрализованности протестующие и локальные лидеры на местах довольно четкоследовали указаниям из условно "руководящего центра". В его роливыступал Леонид Волков, вещавший из студии ФБК в "Премьер Плазе".Наглядным примером стал момент задержания самого Навального, когда Волков четкоприказал в эфире сторонникам блокировать автозак и отбивать оппозиционногополитика. Эксперт издания делает вывод, что акции протеста были своего рода "обкаткой,тренировкой и смотром сил и возможностей". Кроме того, проверялась реакциявластей на демонстративное нарушение закона – ведь в большей части регионовмитинги состоялись несмотря на запрет.Ну и конечно, внимательно наблюдали за тем, как расходуютсягранты, в Вашингтоне и Брюсселе. Москву опять пожурили. В ЕС и Госдепе США скорбнокачают головами и вздыхают, указывая российской власти на нарушение базовых правчеловека на выражение взглядов. И это притом что Москва, во-первых, их мненияи не спрашивала. А во-вторых – сама обычно не комментирует очередной "разгонмирной демонстрации" в западных странах, считая это их внутренним делом.

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