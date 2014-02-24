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Навальный снова подставил россиян

27 марта 2017, понедельник, 12:59 – СОЧИ-24

Навальный снова подставил россиян
Навальный снова подставил россиян
Обещанные на выходные массовые гулянья в российских городах состоялись. Борьба с коррупцией – тема, волнующая всех, и немудрено, что собрать кворум сторонникам Алексея Навального удалось. К сожалению, несмотря на громкие заявления активистов, большинство шествий властями санкционированы не были. Так что не подозревавшие подвоха граждане невольно оказались нарушителями закона.
Впрочем, на этом, скорее всего, и строился расчет основателя ФБК (а по совместительству дважды осужденного за мошенничество "предпринимателя").
Разыграли стандартный сценарий, обкатанный и на Болотной в 2011-м, и, с большим
успехом, в ближневосточных странах, и на Украине: "народ требует
справедливости, а "душители свободы и демократии" топят мирные выступления
в крови".
Самой массовой стала акция в Санкт-Петербурге. Население культурной столицы, и без того подогретое в последнее время
историей с Исаакиевским собором, уже привычно вышло на Марсово поле.
Сторонникам незарегистрированной Партии прогресса, которую возглавляет
Навальный, в согласовании митинга отказали – и они решили присоединиться к
акции в поддержку традиционных ценностей, которую проводило Национально-освободительное
движение.  
Полиция в итоге насчитала около трех тысяч участников шествия,
организаторы, естественно, заявили о десятитысячной толпе. Через пару часов
после начала в колонне, которая добралась до площади Восстания,
осталось несколько сотен человек. Около 130 из них оказались в полицейских
участках, составлены протоколы об административном правонарушении. Петербургские
оппозиционные политики, кстати, от акции дистанцировались, а "яблочники"
принципиально бойкотировали.
Не совпадают цифры и в отчетах о задержаниях участников
несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. В соцсетях сначала
кричали о "тысячах", потом остановились на 1030. Полиция сухо
прокомментировала акцию: "При проведении несогласованного публичного
мероприятия в центре Москвы сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны
около 500 человек", – заявили в
правоохранительных органах. Как бы то ни было, на утро 27 марта в участках
оставались чуть более сотни человек. Среди них – и Алексей Навальный, который,
между прочим, обещал немедленную помощь всем, кто "попадет в руки полиции".
Как обычно, обманул. Тем более, что для осужденного условно оппозиционера
второе административное нарушение может стать критическим: условный срок грозит
превратиться в реальный.
Акции в регионах особой популярностью не пользовались – за исключением
Владивостока, где сторонникам Навального удалось собрать около полутора тысяч
человек. В других же городах число участников колебалось от 300 до 500 – как, к
примеру, в Перми, где власти предоставили желающим площадку для митинга.
Как пишет Life.ru, при всей внешней
децентрализованности протестующие и локальные лидеры на местах довольно четко
следовали указаниям из условно "руководящего центра". В его роли
выступал Леонид Волков, вещавший из студии ФБК в "Премьер Плазе".
Наглядным примером стал момент задержания самого Навального, когда Волков четко
приказал в эфире сторонникам блокировать автозак и отбивать оппозиционного
политика. Эксперт издания делает вывод, что акции протеста были своего рода "обкаткой,
тренировкой и смотром сил и возможностей". Кроме того, проверялась реакция
властей на демонстративное нарушение закона – ведь в большей части регионов
митинги состоялись несмотря на запрет.
Ну и конечно, внимательно наблюдали за тем, как расходуются
гранты, в Вашингтоне и Брюсселе. Москву опять пожурили. В ЕС и Госдепе США скорбно
качают головами и вздыхают, указывая российской власти на нарушение базовых прав
человека на выражение взглядов. И это притом что Москва, во-первых, их мнения
и не спрашивала. А во-вторых – сама обычно не комментирует очередной "разгон
мирной демонстрации" в западных странах, считая это их внутренним делом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:58
Законопроект о судебной экспертизе пройдет проверку

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сегодня, 18:45
Потерпевший фиаско Лукашенко повернется к России

Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»

сегодня, 18:13
В Москве объявили экстренное предупреждение

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сегодня, 17:59
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