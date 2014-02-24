|27 марта, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Навальный снова подставил россиян
27 марта 2017, понедельник, 12:59 – СОЧИ-24
Впрочем, на этом, скорее всего, и строился расчет основателя ФБК (а по совместительству дважды осужденного за мошенничество "предпринимателя").
Разыграли стандартный сценарий, обкатанный и на Болотной в 2011-м, и, с большим
успехом, в ближневосточных странах, и на Украине: "народ требует
справедливости, а "душители свободы и демократии" топят мирные выступления
в крови".
Самой массовой стала акция в Санкт-Петербурге. Население культурной столицы, и без того подогретое в последнее время
историей с Исаакиевским собором, уже привычно вышло на Марсово поле.
Сторонникам незарегистрированной Партии прогресса, которую возглавляет
Навальный, в согласовании митинга отказали – и они решили присоединиться к
акции в поддержку традиционных ценностей, которую проводило Национально-освободительное
движение.
Полиция в итоге насчитала около трех тысяч участников шествия,
организаторы, естественно, заявили о десятитысячной толпе. Через пару часов
после начала в колонне, которая добралась до площади Восстания,
осталось несколько сотен человек. Около 130 из них оказались в полицейских
участках, составлены протоколы об административном правонарушении. Петербургские
оппозиционные политики, кстати, от акции дистанцировались, а "яблочники"
принципиально бойкотировали.
Не совпадают цифры и в отчетах о задержаниях участников
несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. В соцсетях сначала
кричали о "тысячах", потом остановились на 1030. Полиция сухо
прокомментировала акцию: "При проведении несогласованного публичного
мероприятия в центре Москвы сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны
около 500 человек", – заявили в
правоохранительных органах. Как бы то ни было, на утро 27 марта в участках
оставались чуть более сотни человек. Среди них – и Алексей Навальный, который,
между прочим, обещал немедленную помощь всем, кто "попадет в руки полиции".
Как обычно, обманул. Тем более, что для осужденного условно оппозиционера
второе административное нарушение может стать критическим: условный срок грозит
превратиться в реальный.
Акции в регионах особой популярностью не пользовались – за исключением
Владивостока, где сторонникам Навального удалось собрать около полутора тысяч
человек. В других же городах число участников колебалось от 300 до 500 – как, к
примеру, в Перми, где власти предоставили желающим площадку для митинга.
Как пишет Life.ru, при всей внешней
децентрализованности протестующие и локальные лидеры на местах довольно четко
следовали указаниям из условно "руководящего центра". В его роли
выступал Леонид Волков, вещавший из студии ФБК в "Премьер Плазе".
Наглядным примером стал момент задержания самого Навального, когда Волков четко
приказал в эфире сторонникам блокировать автозак и отбивать оппозиционного
политика. Эксперт издания делает вывод, что акции протеста были своего рода "обкаткой,
тренировкой и смотром сил и возможностей". Кроме того, проверялась реакция
властей на демонстративное нарушение закона – ведь в большей части регионов
митинги состоялись несмотря на запрет.
Ну и конечно, внимательно наблюдали за тем, как расходуются
гранты, в Вашингтоне и Брюсселе. Москву опять пожурили. В ЕС и Госдепе США скорбно
качают головами и вздыхают, указывая российской власти на нарушение базовых прав
человека на выражение взглядов. И это притом что Москва, во-первых, их мнения
и не спрашивала. А во-вторых – сама обычно не комментирует очередной "разгон
мирной демонстрации" в западных странах, считая это их внутренним делом.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.