Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов
24 декабря 2016, суббота, 12:00 – ИА СОЧИ-24
Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов
В центральной части Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома в связи с наводнением. Катаклизм стал причиной закрытия аэропорта, повреждений около 20 тысяч зданий и двух мостов. Кроме того, нарушена работа коммуникаций и системы электроснабжения. В регионе ввели режим ЧС, который продлится до 4 января 2017 года. Полиция и спасатели оказывают помощь пострадавшим, пишет агентство "Синьхуа".
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»