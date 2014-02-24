Назарбаев готовит специальное заявление

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готовится выступить со специальным заявлением. Глава государства обратится к народу в 18:00 мск в эфире национальных телеканалов, сообщили в пресс-службе Назарбаева.Тема заявления остается неизвестной. Отметим, 25 января 2017 года политик уже выступал перед народом. Тогда он сообщил, что в стране произойдет конституционная реформа.
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Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»