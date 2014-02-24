Назарбаев готовит специальное заявление



Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова вчера, 20:30 Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео вчера, 20:13 Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

Порошенко пиарится на бойне в Донбассе вчера, 19:45 В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»

Глава Эрмитажа проводит экстренное совещание вчера, 19:31 Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский проводит в своем кабинете экстренное совещание после выемки документов сотрудниками ФСБ..»