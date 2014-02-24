Назначен новый прокурор Крыма

Новым прокурором Крыма назначен Олег Камшилов, который ранее занимал должность первого заместителя прокурора Москвы, передает РЕН ТВ. Его кандидатуру на рассмотрение в Госсовет республики внес прокурор России Юрий Чайка.
Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах...»
Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах...»