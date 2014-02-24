Назойливый Порошенко окончательно утомил Запад

28 марта 2017, вторник, 12:01 – СОЧИ-24



Назойливый Порошенко окончательно утомил Запад

Президент Украины Петр Порошенко готовится к визиту на Мальту, где он должен пообщаться с некоторыми руководителями Евросоюза. Однако эксперты уверены: несмотря на антироссийскую риторику, существенной поддержки от европейских стран он не получит.Визит Петра Порошенко на Мальту запланирован на 29 марта. Как отметил замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев, политик побеседует с руководством Евросоюза, в частности с председателем ЕС Дональдом Туском, встреча с которым якобы пройдет в закрытом режиме. Что касается тем обсуждения, Порошенко расскажет европейцам о реформах в своей стране и конфликте в Донбассе. Эксперты уверены, что лидер Украины включит старую пластинку о необходимости новых ограничений в отношении России, но успеха не добьется. "Раскрутить европейцев на новые санкции вряд ли получится", – заявил директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов в комментарии для "Свободной прессы". По словам специалиста, если ЕС не ввел очередной пакет санкций после национализации украинских предприятий в Донбассе, теперь этого ждать тем более не стоит. "В этом отношении европейцы занимают более взвешенную позицию", – подчеркнул он.Давно витающая в информационном пространстве тема встречи Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом расценивается обеими сторонами с точки зрения символизма. "И в случае, если она состоится в ближайшее время, это будет сигнал России. Причем крайне негативный. А нынешняя администрация Трампа просто не пойдет на такое глупое и ненужное обострение американо-российских отношений", – прокомментировал ситуацию Денисов.Кроме того, Трампу просто не о чем говорить с Порошенко. "Украина для них (США. – Прим. ред.) теперь является задворками, на которые они будут обращать внимания все меньше и меньше. И только, по-видимому, в контексте взаимоотношений с Российской Федерацией", – резюмировал политолог.В свою очередь бывший депутат Верховной рады, член "Комитета спасения Украины" Владимир Олейник отметил, что Петр Порошенко сам стал проблемой для Европы. "И его антироссийская риторика уже не воспринимается там, как в 2014 году – под аплодисменты", – сообщил политик. По его словам, Европа отмахивается от Порошенко, как от назойливой мухи: "Возможно, просто ради самосохранения, чтобы показать, что Украину еще не сняли с повестки дня".Олейник уверен, что вскоре надоевшего всем украинского президента будут встречать в ЕС фразой "Принимать не велено". Одна из причин в том, что он постоянно лжет и пренебрегает политическими обязательствами, прежде всего по части выполнения минских соглашений и разрешения конфликта в Донбассе. "Об этом в Европе все знают", – заключил политик.Ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом до сих пор не определена. По его словам, запланированные на конец февраля двухсторонние консультации перенесли по объективным причинам. "На тот момент, к сожалению, еще не были заняты ключевые позиции в новой американской администрации, в Госдепе, в Совете нацбезопасности", – сказал Елисеев.

СОЧИ 24