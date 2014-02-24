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Назван автор доклада "о Трампе и путанах"

12 января 2017, четверг, 12:44 – ИА СОЧИ-24

Назван автор доклада "о Трампе и путанах"
Назван автор доклада "о Трампе и путанах"
Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации.
Скандальный доклад о "сверхсекретных российских
спецоперациях", якобы сделавших Дональда Трампа марионеткой Кремля, подготовлен
бывшим сотрудником МИ-6. Получить комментарий автора сомнительного материала
журналистам не удается.  Кристофер Стил,
который ныне является одним из двух директоров лондонской компании Orbis
Business Intelligence Ltd, отвергает все просьбы через посредника. Объясняется
отказ тем, что "тема слишком горяча".Лондонская фирма Orbis Business Intelligence, основанная в
2009 году отставными сотрудниками разведслужб, специализируется на деятельности
в сфере сбора информации. Как пишет The Wall Street Journal, В своих исследованиях компания якобы опирается на "глобальную
сеть экспертов и представителей делового сообщества". Клиентам
предоставляются "стратегические консультации", проводятся "сложные,
зачастую переходящие границы расследования". В то же время, отмечает издание, ни одно из содержащихся в
докладе утверждений не имеет объективных доказательств. Как рассказал журналистам
основатель лондонской фирмы Raedas (также занимающейся сбором информации) Эндрю
Уордсворт, собранные в докладе данные абсолютно не вызывают доверия. По словам
эксперта, офицеры российских спецслужб, которые могли бы выдать столь значимую
информацию, едва ли пошли бы на это – и тем более не стали бы сотрудничать с
бывшим агентом МИ-6.Накануне американское издание BuzzFeed опубликовало доклад,
в котором утверждается, будто российские спецслужбы получили компромат на
Трампа с помощью "жучков" и скрытых камер, установленных в номере
отеля "Ритц-Карлтон", в котором миллиардер останавливался в Москве. В
то же время, само обнародовавшее "документ" издание отмечало, что в
нем содержатся неточности и явные ошибки.Сам Дональд Трамп на состоявшейся 11 января в Нью-Йорке пресс-конференции назвал BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми" и пригрозил ответственностью за публикацию ложных сведений. А в Twitter избранный президент написал, что его политические противники намеренно распространяют фальшивые новости, чтобы принизить значение его победы на выборах. Пресс-секретарь президента России прокомментировал скандал вокруг доклада.
Дмитрий Песков
заявил, что у Кремля нет никакого компромата на господина Трампа, и назвал эти новости сфабрикованными. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Назван автор доклада "о Трампе и путанах"

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»

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