Назван автор доклада "о Трампе и путанах"

12 января 2017, четверг, 12:44 – ИА СОЧИ-24



Назван автор доклада "о Трампе и путанах"

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации.Скандальный доклад о "сверхсекретных российскихспецоперациях", якобы сделавших Дональда Трампа марионеткой Кремля, подготовленбывшим сотрудником МИ-6. Получить комментарий автора сомнительного материалажурналистам не удается. Кристофер Стил,который ныне является одним из двух директоров лондонской компании OrbisBusiness Intelligence Ltd, отвергает все просьбы через посредника. Объясняетсяотказ тем, что "тема слишком горяча".Лондонская фирма Orbis Business Intelligence, основанная в2009 году отставными сотрудниками разведслужб, специализируется на деятельностив сфере сбора информации. Как пишет The Wall Street Journal, В своих исследованиях компания якобы опирается на "глобальнуюсеть экспертов и представителей делового сообщества". Клиентампредоставляются "стратегические консультации", проводятся "сложные,зачастую переходящие границы расследования". В то же время, отмечает издание, ни одно из содержащихся вдокладе утверждений не имеет объективных доказательств. Как рассказал журналистамоснователь лондонской фирмы Raedas (также занимающейся сбором информации) ЭндрюУордсворт, собранные в докладе данные абсолютно не вызывают доверия. По словамэксперта, офицеры российских спецслужб, которые могли бы выдать столь значимуюинформацию, едва ли пошли бы на это – и тем более не стали бы сотрудничать сбывшим агентом МИ-6.Накануне американское издание BuzzFeed опубликовало доклад,в котором утверждается, будто российские спецслужбы получили компромат наТрампа с помощью "жучков" и скрытых камер, установленных в номереотеля "Ритц-Карлтон", в котором миллиардер останавливался в Москве. Вто же время, само обнародовавшее "документ" издание отмечало, что внем содержатся неточности и явные ошибки.Сам Дональд Трамп на состоявшейся 11 января в Нью-Йорке пресс-конференции назвал BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми" и пригрозил ответственностью за публикацию ложных сведений. А в Twitter избранный президент написал, что его политические противники намеренно распространяют фальшивые новости, чтобы принизить значение его победы на выборах. Пресс-секретарь президента России прокомментировал скандал вокруг доклада.Дмитрий Песковзаявил, что у Кремля нет никакого компромата на господина Трампа, и назвал эти новости сфабрикованными.

СОЧИ 24