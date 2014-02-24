Назван идеальный месяц для зачатия

10 марта 2017, пятница, 13:44 – ИА СОЧИ-24



Назван идеальный месяц для зачатия

Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран.Как выяснили исследователи из Израиля, в марте у мужчин наблюдается идеальное качество спермы. На это влияет увеличение светового дня, и, как следствие, повышение активности гипоталамо-гипофизарной системы. Российский врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев подтвердил эти выводы. Как объяснил эксперт, весной происходит общее пробуждение организма, которое приводит к улучшению репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин, передает НСН. "Весной в наших краях улучшение репродуктивной функции подмечено давно. Действительно, доля оплодотворяющих сперматозоидов в сперме увеличивается. Обычно их 12% и меньше, а весной их доля повышается на 2-3 %, что резко увеличивает шанс забеременеть", – пояснил Полеев. По словам сексологов, весной у мужчин повышается уровень гормона тестостерона, а также увеличивается сила выброса сперматозоида, что приводит и к усилению оргазма. У женщин также увеличивается уровень тестостерона и эстрогена, благодаря чему улучшается прохождение семенной жидкости по маточным трубам. Как подчеркнул, сексолог, подобный эффект длится месяц-полтора. При этом, по словам Полеева, в России подобный феномен наблюдается несколько позже, чем в Израиле – в апреле, а не в марте. "Российская весна и израильская – разные вещи. Очень многие люди, которые совершают половой акт один раз в год, делают чаще всего это в апреле", – добавил эксперт.

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