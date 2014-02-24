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Назван идеальный месяц для зачатия

10 марта 2017, пятница, 13:44 – ИА СОЧИ-24

Назван идеальный месяц для зачатия
Назван идеальный месяц для зачатия
Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран.
Как выяснили исследователи из Израиля, в марте у мужчин наблюдается идеальное качество спермы. На это влияет увеличение светового дня, и, как следствие, повышение активности гипоталамо-гипофизарной системы. Российский врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев подтвердил эти выводы. Как объяснил эксперт, весной происходит общее пробуждение организма, которое приводит к улучшению репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин, передает НСН. "Весной в наших краях улучшение репродуктивной функции подмечено давно. Действительно, доля оплодотворяющих сперматозоидов в сперме увеличивается. Обычно их 12% и меньше, а весной их доля повышается на 2-3 %, что резко увеличивает шанс забеременеть", – пояснил Полеев. По словам сексологов, весной у мужчин повышается уровень гормона тестостерона, а также увеличивается сила выброса сперматозоида, что приводит и к усилению оргазма. У женщин также увеличивается уровень тестостерона и эстрогена, благодаря чему улучшается прохождение семенной жидкости по маточным трубам. Как подчеркнул, сексолог, подобный эффект длится месяц-полтора. При этом, по словам Полеева, в России подобный феномен наблюдается несколько позже, чем в Израиле – в апреле, а не в марте. "Российская весна и израильская – разные вещи. Очень многие люди, которые совершают половой акт один раз в год, делают чаще всего это в апреле", – добавил эксперт.  

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:43
Воры раскидали пятитысячные купюры при побеге

Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»

сегодня, 13:01
В Стамбуле разбился вертолет с россиянами

В пригороде Стамбула потерпел крушение вертолет компании Eczacibasi..»

сегодня, 12:58
Телеведущий съел человеческий мозг во время передачи

Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»

сегодня, 12:43
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В московском метро женщина упала между вагонов..»

сегодня, 12:15
Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге

Стивен Гутьеррас в прямом смысле загорелся на заседании суда в Майами по делу о поджоге. На 28-летнем адвокате вспыхнули брюки во время заключительной речи в защиту клиента...»

сегодня, 11:59
Реабилитированный активист Дадин напросился на арест

Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность...»

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