Назван идеальный месяц для зачатия

Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран. Как выяснили исследователи из Израиля, в марте у мужчин наблюдается идеальное качество спермы. На это влияет увеличение светового дня, и, как следствие, повышение активности гипоталамо-гипофизарной системы. Российский врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев подтвердил эти выводы. Как объяснил эксперт, весной происходит общее пробуждение организма, которое приводит к улучшению репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин, передает НСН. "Весной в наших краях улучшение репродуктивной функции подмечено давно. Действительно, доля оплодотворяющих сперматозоидов в сперме увеличивается. Обычно их 12% и меньше, а весной их доля повышается на 2-3 %, что резко увеличивает шанс забеременеть", – пояснил Полеев. По словам сексологов, весной у мужчин повышается уровень гормона тестостерона, а также увеличивается сила выброса сперматозоида, что приводит и к усилению оргазма. У женщин также увеличивается уровень тестостерона и эстрогена, благодаря чему улучшается прохождение семенной жидкости по маточным трубам. Как подчеркнул, сексолог, подобный эффект длится месяц-полтора. При этом, по словам Полеева, в России подобный феномен наблюдается несколько позже, чем в Израиле – в апреле, а не в марте. "Российская весна и израильская – разные вещи. Очень многие люди, которые совершают половой акт один раз в год, делают чаще всего это в апреле", – добавил эксперт.
Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран...»
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Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран...»
Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»
Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»
Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность...»