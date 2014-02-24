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Назван лучший для родов возраст

3 февраля 2017, пятница, 18:45 – ИА СОЧИ-24

Назван лучший для родов возраст
Назван лучший для родов возраст
Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал, в каком возрасте женщинам лучше всего рожать. Также он сообщил, насколько популярно в столице экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
По словам врача, пик
здоровья и физической активности женщины, когда роды проходят легче всего, —
это период с 20–22 до 35–37 лет. Разумеется, чем старше роженица, тем
выносить ребенка ей будет сложнее.
И этому есть обоснование. "С точки зрения
акушеров-гинекологов, чем старше пациентка, тем больше груз заболеваний,
которые могут повлиять на беременность", – цитирует Коноплянникова портал мэра и Правительства Москвы.
По словам гинеколога, в столице
женщины предпочитают рожать после 30 лет. Это объясняется тем, что перед появлением
ребенка они хотят получить образование, построить карьеру, а также приобрести имущество и создать материальную
базу для будущей семейной жизни.
Врач сообщил о том, что каждый день в Москве на свет
появляется 300–350 новых жителей. По его словам, с 2010 года в столице идет
постепенное увеличение рождаемости, растет и выживаемость младенцев. "В 2015
году в Москве было принято 133 576 родов. В 2016-м количество принятых родов
достигло 137 тысяч. Процент преждевременных родов остается невысоким,
показатель не превышает 6%", – говорит акушер-гинеколог.
Несмотря на положительную тенденцию, в столице остается актуальной проблема
бесплодия. Врач напомнил, что оно может быть связано и с воспалительными процессами у женщины, и
с проблемами у мужчины. Также он подчеркнул, что бывают ситуации,
когда у пары нет сложностей со здоровьем, а беременность не наступает.
Тогда на помощь приходит ЭКО. "Сегодня экстракорпоральное оплодотворение входит в базовую программу
ОМС, и эту процедуру можно пройти при наличии медицинских показаний как
супружеским парам, так и незамужним женщинам. В Москве процедуру ЭКО в 2016
году по полису ОМС получили более 2600 пациенток", – заключил Коноплянников.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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