Назван лучший для родов возраст

3 февраля 2017, пятница, 18:45 – ИА СОЧИ-24



Назван лучший для родов возраст

Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал, в каком возрасте женщинам лучше всего рожать. Также он сообщил, насколько популярно в столице экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).По словам врача, пикздоровья и физической активности женщины, когда роды проходят легче всего, —это период с 20–22 до 35–37 лет. Разумеется, чем старше роженица, темвыносить ребенка ей будет сложнее.И этому есть обоснование. "С точки зренияакушеров-гинекологов, чем старше пациентка, тем больше груз заболеваний,которые могут повлиять на беременность", – цитирует Коноплянникова портал мэра и Правительства Москвы.По словам гинеколога, в столицеженщины предпочитают рожать после 30 лет. Это объясняется тем, что перед появлениемребенка они хотят получить образование, построить карьеру, а также приобрести имущество и создать материальнуюбазу для будущей семейной жизни.Врач сообщил о том, что каждый день в Москве на светпоявляется 300–350 новых жителей. По его словам, с 2010 года в столице идетпостепенное увеличение рождаемости, растет и выживаемость младенцев. "В 2015году в Москве было принято 133 576 родов. В 2016-м количество принятых родовдостигло 137 тысяч. Процент преждевременных родов остается невысоким,показатель не превышает 6%", – говорит акушер-гинеколог.Несмотря на положительную тенденцию, в столице остается актуальной проблемабесплодия. Врач напомнил, что оно может быть связано и с воспалительными процессами у женщины, ис проблемами у мужчины. Также он подчеркнул, что бывают ситуации,когда у пары нет сложностей со здоровьем, а беременность не наступает.Тогда на помощь приходит ЭКО. "Сегодня экстракорпоральное оплодотворение входит в базовую программуОМС, и эту процедуру можно пройти при наличии медицинских показаний каксупружеским парам, так и незамужним женщинам. В Москве процедуру ЭКО в 2016году по полису ОМС получили более 2600 пациенток", – заключил Коноплянников.

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