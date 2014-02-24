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Назван самый безопасный вид транспорта
10 марта 2017, пятница, 19:43 – ИА СОЧИ-24
За прошлый год средняя
частота происшествий с самолетами составила 1,61 раза на миллион рейсов. Это
меньше показателей 2015 года (1,79).
"В прошлом году порядка 3,8 миллиарда путешественников
благополучно долетели на 40,4 миллиона рейсов", – цитирует гендиректора IATA
Александра де Жуниака сайт ассоциации. Кроме того, произошло уменьшение
количества авиакатастроф в прошлом году по сравнению с 2011-2015 годов.
Так, за прошлый год
произошло десять происшествий с самолетами, в которых погибли 268 человек. В
период 2011-2015 годов ежегодно в ЧП с лайнерами погибали 371 человек.
В связи с данными
статистики Александр де Жуниак сделал вывод, что путешествовать самолетами на
длинные расстояния безопаснее всего.
Напомним, не лучшим образом обстояла ситуация в
2014 году. Тогда возросло общее число
жертв авиакатастроф, несмотря на снижение количества авиапроисшествий с
пассажирскими самолетами.
Авиасообщение является в настоящий момент самым безопасным из
всех доступных видов транспорта. Как писали Dni.ru, каждый третий человек в мире страдает таким
расстройством, как аэрофобия. Каждый десятый житель нашей страны
совсем отказывается от перелетов из-за боязни летать.
Источник:
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