Назван средний размер пенсии в 2017 году

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец назвала средний размер пенсий в 2017 году. Она также подчеркнула, что эти социальные выплаты превысят размер прожиточного минимума примерно на 60%. "В 2017 году средний размер пенсий в России достигнет 13 620 рублей", – заявила Голодец на совещании главы кабинета министров Дмитрия Медведева со своими заместителями. Сам премьер сообщил, что в текущем году правительство вернется к прежней системе индексации пенсий. Медведев подчеркнул, что с 1 февраля размер государственных дотаций увеличится с учетом инфляции, которая в 2016 году составила 5,4%. "Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме: в общей сложности на это планируется потратить около 230 миллиардов рублей. Деньги весьма значительные", – цитирует премьер-министра "Интерфакс". Голодец также добавила, что увеличение пенсий коснется 31 400 тысяч неработающих граждан. "Наша задача была сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет достигнута", – подчеркнула она. Кроме того, вице-премьер добавила, что с 1 апреля текущего года планируется произвести вторую переиндексацию пенсий. На данный момент Минтруда готовит соответствующий нормативный акт. "Нужно все документы – естественно, если еще какие-то не подготовлены, – подготовить. Хотя два базовых постановления правительства, о которых вы сказали, они выпущены, я их подписала. Ну, и следить, конечно, за их реализацией", – добавила Голодец.
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