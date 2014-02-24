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Назван виновник авиаудара по войскам Эрдогана в Сирии
10 февраля 2017, пятница, 10:31 – ИА СОЧИ-24
Координаты целей были оговорены по линии российского
и турецкого штабов, а также командования авиационных группировок. Подготовка
вылета ничем не отличалась от предыдущих. Получив задание, самолеты поднялись с базы "Хмеймим" и проследовали в направлении Эль-Баба. Опознав цели, пилоты
осуществили сброс бомб.
По возвращении авиации на базу российская сторона была
оповещена о происшествии, информация о котором сразу была доведена до
высшего военно-политического руководства страны. Почему турецкие военные
оказались под огнем, выясняет специальная комиссия, пишет "Коммерсантъ".
Напомним, что ЧП случилось 9 февраля на севере Сирии. В Генштабе ВС
Турции сообщили, что жертвами удара стали трое военнослужащих, еще
11 пострадали. В Минобороны России подтвердили информацию, указав на непреднамеренность.
Сразу после авиаудара состоялся телефонный разговор
президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом
Эрдоганом. Российский лидер выразил соболезнования. Стороны договорились
усилить координацию военных действий в Сирии против террористов.
Москва предложила создать комиссию по
расследованию происшествия, деятельность которой в большей степени будет направлена
на предотвращение подобных инцидентов. Анкара положительно оценила инициативу.
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