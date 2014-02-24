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Названа дата похорон космонавта Игоря Волка
6 января 2017, пятница, 18:00 – ИА СОЧИ-24
Прощание
с летчиком-космонавтом Игорем Волком, скончавшимся 3 января в возрасте 79 лет,
состоится 10 января в подмосковном Жуковском. Траурная церемония пройдет
в городском Дворце культуры. "После церемонии прощания состоится
отпевание Волка в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона. Глава
города также уточнил, что летчик-космонавт будет похоронен на Быковском
мемориальном кладбище", – цитирует ТАСС главу Жуковского Андрея Войтюка.
Источник:
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