Названа дата свержения Порошенко

21 марта 2017, вторник, 22:31 – ИА СОЧИ-24



Названа дата свержения Порошенко

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассказал о возможном свержении президента Украины Петра Порошенко в конце апреля или начале мая текущего года. Он отметил, что в стране уже состоялась репетиция государственного переворота.По словам политика, вероятность скорейшего отстранения Петра Порошенко от власти составляет примерно 60-70%. Он отметил, что сроки госпереворота были определены не случайно, сообщает Lenta.ru. "Почему именно в это время? Я слышал такую мотивацию, что политики не хотят этим заниматься до Пасхи, то есть они еще и набожные у нас", – рассказал Владимир Олейник.При этом он отметил, что 15 марта 2017 года в правительстве прошла репетиция свержения власти. "В зал заседаний Верховной рады без разрешения зашли представители силовых структур. Вице-спикер парламента Оксана Сыроед быстро закрыла заседание, но кто людям с автоматами запретит зайти в следующий раз?" – заявил экс-депутат.Ранее он написал на своей странице в социальной сети Facebook, что на Украине три независимые группировки "ведут игру против Порошенко". Лидером одной из них он назвал главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Также основными врагами президента он назвал "объединенных радикалов" и "клан" под руководством главы украинского МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. "Кланы попытаются захватить власть по отработанному сценарию. По факту Порошенко сейчас ни чем не управляет, его спокойно можно обвинить, как и Януковича, в самоустранении от власти. Набрать необходимое количество голосов в Верховной раде вполне возможно, так как Петю ненавидят буквально все", – считает Владимир Олейник.Добавим, в Чернигове уже более трех с половиной тысяч украинцев подписали петицию с требованием объявить импичмент главе государства Петру Порошенко. Авторы документа обвинили его в нарушении Конституции страны, согласно которой он не имеет права "заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли". Также инициаторы петиции считают Петра Порошенко ответственным за конфликт на юго-востоке Украины. Они отметили, что "десятки тысяч солдат идут на верную смерть" уже на протяжении нескольких лет.

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