Названа критическая неисправность Ту-154

28 декабря 2016, среда, 17:46 – ИА СОЧИ-24



Названа критическая неисправность Ту-154

Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах.Представитель оперативного штаба по ликвидации последствий ЧСсообщил, что расшифровка поднятых на поверхность черных ящиков рухнувшегоТу-154 продолжается. Он отметил, что первые официальные результаты анализа информации бортовыхсамописцев могут быть обнародованы в течение ближайших суток.Эксперт назвал неисправность, которая, по предварительным данным, привела к трагедии, – некорректная работа механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. "Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", – цитирует "Интерфакс" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС. По словам специалиста, есть все основания предполагать, что катастрофу спровоцировали технический и человеческий факторы.Также несколько экспертов считают, что катастрофа под Сочимогла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах. В этомуверен и заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, передает РБК.Он пояснил, что для определения этихпараметров на Ту-154 установлена система воздушных сигналов СВС-72,которая состоит из приемников динамического и статического давления.Если в ее работе случился сбой, то пилоты не могли адекватнооценивать скоростные характеристики самолета.Напомним,самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Лайнер держалкурс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них –участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналистыроссийских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Всеони погибли.

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