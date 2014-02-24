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Названа критическая неисправность Ту-154
28 декабря 2016, среда, 17:46 – ИА СОЧИ-24
Представитель оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС
сообщил, что расшифровка поднятых на поверхность черных ящиков рухнувшего
Ту-154 продолжается. Он отметил, что первые официальные результаты анализа информации бортовых
самописцев могут быть обнародованы в течение ближайших суток.
Эксперт назвал неисправность, которая, по предварительным данным, привела к трагедии, – некорректная работа механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. "Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", – цитирует "Интерфакс" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС. По словам специалиста, есть все основания предполагать, что катастрофу спровоцировали технический и человеческий факторы.
Также несколько экспертов считают, что катастрофа под Сочи
могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах. В этом
уверен и заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, передает РБК.
Он пояснил, что для определения этих
параметров на Ту-154 установлена система воздушных сигналов СВС-72,
которая состоит из приемников динамического и статического давления.
Если в ее работе случился сбой, то пилоты не могли адекватно
оценивать скоростные характеристики самолета.
Напомним,
самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Лайнер держал
курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них –
участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты
российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все
они погибли.
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