Названа любимая купюра фальшивомонетчиков в России
17 февраля 2017, пятница, 17:59 – ИА СОЧИ-24
Названа любимая купюра фальшивомонетчиков в России
Центральный банк России обеспокоен деятельностью фальшивомонетчиков. Злоумышленники продолжают засорять российскую экономику поддельными деньгами. Всего в течение 2016 года удалось выявить 61 тысячу поддельных денежных знаков Банка России. Больше всего фальшивок наблюдается среди пятитысячных купюр – 36,1 тысячи штук, а также среди банкнот номиналом в одну тысячу рублей – 22,3 тысячи штук, говорится в сообщении Центробанка. В гораздо меньшей степени изготовителей фальшивых денег интересовали мелкие купюры, передает РИА ФАН. В прошлом году во время проверок было обнаружено 15 поддельных десятирублевых банкнот, 20 десятирублевых монет и 153 пятирублевые монеты.Среди иностранных валют было выявлено 4,5 тысячи купюр разного достоинства. В подавляющем большинстве случаев речь идет о подделке долларов США – 4,3 тысячи банкнот.Также были обнаружены фальшивые евро, китайские юани, фунты стерлингов Соединенного Королевства, две японские йены, говорится в сообщении финансового регулятора. Кроме того, среди подделок оказался один австралийский доллар.Ранее сообщалось, что в России за последние годы значительно снизилось число поддельных купюр, имеющих низкий номинал. Как писали Dni.Ru, учащение случаев подделки крупных банкнот Центробанк напрямую связывает с инфляцией. По мнению экспертов, после девальвации рубля число фальшивых купюр меньшего номинала резко снизилось, а крупные деньги, наоборот, стали подделывать чаще.
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Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»