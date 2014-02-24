Названа минимальная стоимость обучения в МГУ в 2017 году

23 января 2017, понедельник, 20:46 – ИА СОЧИ-24



Названа минимальная стоимость обучения в МГУ в 2017 году

Ректор московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий рассказал, сколько стоит обучение в вузе на платном отделении в наступившем году. Также он сообщил, что в этом году в МГУ открыт новый факультет – космических исследований.Садовничий сообщил, что цена обученияв университете зависит от сумм, которые выделяет государство для одногостудента на бюджетном отделении. Так, в этом году минимальная стоимость поочной форме составит 310 тысяч рублей в год.Обучение по вечерней форме обойдется для студентов в195 тысяч в год. Ректор МГУ подчеркнул, что в университетеразвиваются технологии дистанционного образования. "Этопозволило сотням тысяч людей бесплатно попасть на лекции выдающихсяпреподавателей вне зависимости от образования, возраста и места пребывания. Запоследние три года аудитория наших слушателей превысила 200 тысяч человек изболее чем 120 стран", – цитирует Садовничего "Российская газета".Ректор отметил, что к открытым курсам МГУ подключаются ирегиональные вузы. В этом семестре зачеты по ним получили более 500 студентов. Садовничийтакже сообщил, что в университете в этом году открылся новый факультеткосмических исследований.Базовыми предметами для студентов нового факультета станутматематика, химия, биология и астрономия. В этом году будет небольшойнабор в магистратуру. "Затем, если мы говорим о бакалаврах или специалистах,возможно, будет специализация по отдельным направлениям", – заявил Садовничий.

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