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Названа минимальная стоимость обучения в МГУ в 2017 году

23 января 2017, понедельник, 20:46 – ИА СОЧИ-24

Названа минимальная стоимость обучения в МГУ в 2017 году
Названа минимальная стоимость обучения в МГУ в 2017 году
Ректор московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий рассказал, сколько стоит обучение в вузе на платном отделении в наступившем году. Также он сообщил, что в этом году в МГУ открыт новый факультет – космических исследований.
Садовничий сообщил, что цена обучения
в университете зависит от сумм, которые выделяет государство для одного
студента на бюджетном отделении. Так, в этом году минимальная стоимость по
очной форме составит 310 тысяч рублей в год.
Обучение по вечерней форме обойдется для студентов в
195 тысяч в год. Ректор МГУ подчеркнул, что в университете
развиваются технологии дистанционного образования. "Это
позволило сотням тысяч людей бесплатно попасть на лекции выдающихся
преподавателей вне зависимости от образования, возраста и места пребывания. За
последние три года аудитория наших слушателей превысила 200 тысяч человек из
более чем 120 стран", – цитирует Садовничего "Российская газета".
Ректор отметил, что к открытым курсам МГУ подключаются и
региональные вузы. В этом семестре зачеты по ним получили более 500 студентов. Садовничий
также сообщил, что в университете в этом году открылся новый факультет
космических исследований.
Базовыми предметами для студентов нового факультета станут
математика, химия, биология и астрономия. В этом году будет небольшой
набор в магистратуру. "Затем, если мы говорим о бакалаврах или специалистах,
возможно, будет специализация по отдельным направлениям", – заявил Садовничий.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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