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Названа новая опасность диабета

18 января 2017, среда, 13:44 – ИА СОЧИ-24

Названа новая опасность диабета
Названа новая опасность диабета
Люди старше 50 лет , страдающие диабетом, могут в итоге прожить на девять лет меньше, чем их более здоровые сверстники. К такому выводу пришли британские ученые в результате масштабного исследования населения Китая.
Медики из Оксфордского университета в Великобритании оценили состояние здоровья более чем 512 тысяч жителей страны в возрасте от 30 до 79 лет. По данным
The Independent, все они проживают в пяти сельских поселениях и пяти городах в разных частях
Поднебесной,
сообщает "Российская газета". Всех этих граждан поставили на учет в период между 2004 и 2008 годами, а затем отслеживали вплоть до 2014-го.В результате исследования выяснилось, что диабетом больны около 8% горожан. В то же время среди жителей сельской местности этот показатель составляет всего 4%.Вместе с тем смертность среди страдающих диабетом китайцев в указанный период оказалась в два раза выше по сравнению с остальными людьми. У них заметно растет риск умереть, став жертвой инсульта, онкологических заболеваний, хронических болезней печени, почек, различных инфекций и ишемической болезни сердца. Ученые полагают, что диабетики среднего возраста могут умереть  в ближайшие 25 лет с вероятностью 69% по сравнению с 38% у тех, кто не страдает этим недугом.Сообщалось, что регулярная нехватка сна грозит не только ожирением, но и появлением невосприимчивости к инсулину. Ранее ученым удалось установить связь между изменениями в микрофлоре кишечника и ожирением, а также диабетом второго типа. Как писали Dni.Ru, через год "недосыпа" риск развития этих недугов повышается на 17 и 39% соответственно.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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