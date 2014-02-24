Названа новая опасность курения во время беременности

7 марта 2017, вторник, 18:43 – ИА СОЧИ-24



Названа новая опасность курения во время беременности

Всем известно, что курение во время беременности может навредить будущему ребенку. Однако ущерб его здоровью может быть еще более значительным и необратимым, чем можно было бы предположить: выяснилось, что курящая мать разрушает ДНК будущего малыша.Ученые предупреждают: табачный дым влияет непосредственно на гены зародыша, что в будущем может привести к негативным последствиям.Это удалось установить сотрудникам Школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса. Специалисты изучили ДНК 531 ребенка в возрасте до пяти лет из разных регионов США. Исследования показали, что у четырех из пяти малышей, матери которых курили во время беременности, произошли изменения на одном из участков ДНК. По словам исследователей, разница между участками была столь очевидна, что по ним можно было с высокой степенью вероятности без какой-либо дополнительной информации определить, курила ли мать этого малыша во время беременности. Ученые отмечают, что наблюдаемые изменения могут сказываться на скорости умственного развития ребенка. Они также предупреждают о риске возникновения у плода гипоксии – пониженного содержания кислорода в организме или отдельных органах. Ранее ученые установили, что курение является причиной сотни различных, в том числе и вредных для здоровья, мутаций и у самих курильщиков. Они отмечают, что чем дольше человек курит, тем больше мутаций накапливается в его организме. Соответственно, растет риск того, что эти мутации принесут значительный вред организму.По мнению некоторых ученых, электронные сигареты также могут быть опасны для здоровья. Примечательно, что зачастую эти устройства не помогают полностью бросить курить, как было задумано их создателями, а, напротив, становятся для людей, ранее не куривших, первым шагом к курению сигарет.

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