Названа причина ожирения россиян

Ученые медико-генетического центра Genotek установили предрасположенность большинства россиян к полноте. Вариант гена FTO, определяющий склонность к ожирению, обнаружен у 82% тестируемых. Эксперты уточнили, что вариант гена FTO с заменой в локусе rs1558902 приводит к повышению индексу массы тела, ожирению и диабету второго типа. В результате исследования ученые подтвердили генетическую природу накопления жировой массы.Указанный вариант был обнаружен в одной из копий гена FTO у 49% исследуемых. Согласно предварительно проведенным исследованиям, в среднем индекс массы тела у этих людей на 0,13–0,18 единиц выше допустимого показателя. Более того, у 33% тестируемых данный вариант обнаружен в обеих копиях гена. Риск ожирения в таком случае повышается в 1,7 раза. Отметим, что в испытании приняли участие две тысячи человек в возрасте от 20 до 45 лет."Наше исследование было нацелено на определение предрасположенности к избыточной массе тела и составление рекомендаций для таких пациентов. Комплексный подход при выявлении причин заболевания позволяет найти максимально эффективное решение", – заявил генеральный директор Genotek Валерий Ильинский. Ученые отметили, что учитывая полиморфизмы генов, которые задействованы в механизмах пищеварительной и нервной систем, можно скорректировать рацион и выделить "слабые стороны" своего организма. "Результаты теста на выявление аллели гена FTO, которая "полнит", помогут при составлении индивидуальной диеты и выборе физических нагрузок", – говорится в пресс-релизе организации."Гены не изменяются в течение жизни, поэтому генетический анализ достаточно провести однократно. Исследование генетических маркеров ожирения и метаболического синдрома делает возможным сформировать персонифицированные рекомендаций по коррекции рациона питания и физической активности. Выявление рисков развития метаболического синдрома и ожирения на основе данных молекулярно-генетических исследований позволяет проводить не только своевременно проводить лечебные, но и профилактические мероприятия на доклинической стадии болезни", – пояснила кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире примерно 1,5 миллиарда взрослых людей страдают от избыточного веса, еще 350 миллионов подвержены ожирению. При этом здоровье человека зависит на 50% от образа жизни, на 30% от генетики, на 12% от экологии и лишь на 8% от медицинской помощи.
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Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп...»
Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»