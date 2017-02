Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына

17 февраля 2017, пятница, 12:15 – ИА СОЧИ-24



Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына

В западных СМИ появилась новая информация о гибели сводного брата главы КНДР. Отряд убийц мог покончить с Ким Чен Намом из-за наследства.Южнокорейское издание The Korea Times сообщает, что Ким Чен Нам мог быть убит из-за немалого наследства: Ким Чен Ир жалел старшего сына, выросшего за границей. По другой версии, он имел доступ к секретным валютным счетамсвоего дяди Чан Сон Тхэка, казненного в 2013 году.Пришедший к власти Ким Чен Ын потребовал от брата вернуться на родину вместе с деньгами, и отказ сильно разозлил его. Напомним, что младший сын Ким Чен Ира стал новым вождем Северной Кореи, поскольку старший лишился права занять престол из-за конфликта с отцом.Между тем выяснилось, что группа киллеров из шести человек убила Ким Чен Нама всего за несколько секунд. По предварительной версии, в аэропорту Куала-Лумпура его окружили у стойки регистрации, сообщает The Times.Один из мужчин преградил путь Ким Чен Наму, а состоявшая в отряде убийц женщина применила удушающий прием.Судя по всему, она отравила брата северокорейского лидера быстродействующим веществом: камеры зафиксировали на руке злоумышленницы перчатку (на следующей записи ее уже не было). По одной из версий, яд был впрыснут с помощью иглы, сообщает The Guardian.Результаты вскрытия пока не разглашаются. Стражи порядка заявили о появлении новых подозреваемых. Ранее были задержаны гражданка Индонезии Сити Айшан и вьетнамка Доан Тхи Хуонг. Также полицейские допрашивают знакомого одной из них. Напомним, что в 2012 году Ким Чен Нам просил брата о помиловании. После первого покушения он отправил Ким Чен Ыну письмо: "Я прошу отменить наказания для меня и моей семьи. Мы не можем скрыться. Для нас единственный шанс сбежать – самостоятельно покончить с жизнью".

СОЧИ 24