Названа сенсационная причина крушения "Титаника"

Английский журналист Шенан Молони озвучил новую сенсанционную версию крушения "Титаника". Мужчина заявил, что главной причиной трагедии вовсе не столкновение судна с айсбергом. Как сообщает газета Independent, Молони потратил на исследование истории легендарного лайнера более 30 лет. Согласно его умозаключениям, причиной гибели "Титаника" стал пожар в топливном хранилище. Интересно, что, по словам журналиста, возгорание возникло еще до выхода корабля из порта. Все пять дней путешествия судна огромное количество персонала пытались безуспешно потушить огонь. При этом никто из отдыхающих ничего не знал о ЧП. По утверждению Молони, обшивка корабля перегрелась, в некоторых местах достигла температуры 1000 градусов по Цельсию, и во время столкновения с айсбергом просто не выдержала, в результате чего в борту лайнера образовалась огромная пробоина. Английский репортер убежден, что айсберг не единственный виновник крушения "Титаника", Он также добавил, что руководство лайнера запретило говорить о пожаре пассажирам. Напомним, "Титаник" потерпел крушение в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом. В результате катастрофы погибли большее 1500 человек, около 700 удалось спастись. Обломки корабля, которые покоятся на глубине более 3,7 тысячи метров в северной части Атлантического океана, впервые были обнаружены в 1985 году.
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