Названа стоимость стены на границе Мексики и США

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл сообщил, что аналитикам удалось подсчитать примерную стоимость строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, сооружение обойдется в 15 миллиардов долларов.При этом кто именно будет платить за строительство, остается неизвестным, передает "Газета.ru". Местные власти выразили надежду, что деньги будут выделены из бюджета США.
Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»
Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»