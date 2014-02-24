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Названа точная дата наступления Киева на Донбасс

14 февраля 2017, вторник, 18:13 – ИА СОЧИ-24

Названа точная дата наступления Киева на Донбасс
Названа точная дата наступления Киева на Донбасс
Украинские войска начнут наступление на позиции самопровозглашенных республик Донбасса 21 февраля. С таким заявлением выступил российский политолог Олег Бондаренко.
По словам эксперта, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции ополченцев будет организована к визиту Петра Порошенко к президенту США Дональду Трампу, который намечен как раз на 21 февраля. "Каждый раз, когда Порошенко осуществляет международные контакты, на Донбассе происходит эскалация. Поэтому, если возможна масштабная провокация со стороны Порошенко, она состоится 21 февраля", – озвучил Бондаренко свою позицию во время эфира на телеканале ТВЦ.Такой же точки зрения относительно сроков украинской агрессии в Донбассе придерживается и политолог Сергей Михеев. По его словам, война в регионе необходима президенту Украины для того, чтобы в очередной раз выставить Россию в качестве "агрессора" перед западными странами. "Ему нужен был фон, на котором он говорил: Россия нападает, дайте нам помощь. Нам нужно думать, как на это реагировать", – завил эксперт.Стоит отметить, что на прошлой неделе исполнилось два года с момента заключения минских соглашений. В соответствии с ними, украинская сторона должна была отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения с ополченцами, провести с ними обмен пленными, а также внести изменения в конституцию страны, предоставив регионам большую самостоятельность. Тем не менее, ни один из этих пунктов Киев по-прежнему не выполнил.
Более того, Украина постоянно пытается "подогреть" фронт в Донбассе, периодически устраивая кровавые провокации с применением всей номенклатуры вооружений, в том числе крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме этого, имеются пока неподтвержденные данные об использовании ВСУ тактических ракет "Точка-У", считающихся оружием массового поражения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Названа точная дата наступления Киева на Донбасс

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сегодня, 17:44
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»

сегодня, 17:43
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Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»

сегодня, 17:14
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Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»

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У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»
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