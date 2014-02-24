Названо имя убийцы Вороненкова

24 марта 2017, пятница, 09:15 – ИА СОЧИ-24



Названо имя убийцы Вороненкова

Стала известна личность стрелявшего 23 марта в центре Киева в экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова преступника. Им оказался 28-летний Павел Паршов.По словам советника главы МВД Украины Антон Геращенко,убийца российского экс-депутата 13 месяцев служил в украинской нацгвардии. Он являлсягражданином Украины.Удалось выяснить имя киллера, который был смертельноранен охранником Вороненкова. "По предварительным данным, в экс-депутатаГосдумы стрелял 28-летний Павел Паршов, который позднее скончался в больнице",– сообщает Life.ru со ссылкой насобственный источник.Как выяснилось, преступник следовал за Вороненковым на автомобиле,а не поджидал его у отеля. "Киллер практически был на "хвосте" черездва автомобиля. Когда потерпевший припарковал автомобиль, киллер такжеприпарковался на бульваре Шевченко", – заявил начальник Управления охраны УкраиныВалерий Гелетей.Ранее врачи заявили, что киллер не смог бы датьпоказаний, если бы выжил. "Даже если бы он выжил, то он бы не смог бытьполноценным человеком, потому что мозг не работал бы", – сказал главврачкиевской больницы №17 Николай Демин. В свою очередь советникглавы МВД Украины Антон Геращенко говорил о том, что из-за тяжелогосостояния здоровья охранника Вороненкова пока допросить не могут. Он отметил,что есть достаточно большое количество свидетельств очевидцев и записейвидеокамер.Стало известно, что второйохранник экс-депутата Госдумы в день убийства остался с его супругой МариейМаксаковой. Она плохо себя чувствовала.

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