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Названо имя убийцы Вороненкова

24 марта 2017, пятница, 09:15 – ИА СОЧИ-24

Названо имя убийцы Вороненкова
Названо имя убийцы Вороненкова
Стала известна личность стрелявшего 23 марта в центре Киева в экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова преступника. Им оказался 28-летний Павел Паршов.
По словам советника главы МВД Украины Антон Геращенко,
убийца российского экс-депутата 13 месяцев служил в украинской нацгвардии. Он являлся
гражданином Украины.
Удалось выяснить имя киллера, который был смертельно
ранен охранником Вороненкова. "По предварительным данным, в экс-депутата
Госдумы стрелял 28-летний Павел Паршов, который позднее скончался в больнице",
– сообщает Life.ru со ссылкой на
собственный источник.Как выяснилось, преступник следовал за Вороненковым на автомобиле,
а не поджидал его у отеля. "Киллер практически был на "хвосте" через
два автомобиля. Когда потерпевший припарковал автомобиль, киллер также
припарковался на бульваре Шевченко", – заявил начальник Управления охраны Украины
Валерий Гелетей.
Ранее врачи заявили, что киллер не смог бы дать
показаний, если бы выжил. "Даже если бы он выжил, то он бы не смог быть
полноценным человеком, потому что мозг не работал бы", – сказал главврач
киевской больницы №17 Николай Демин. В свою очередь советник
главы МВД Украины Антон Геращенко говорил о том, что из-за тяжелого
состояния здоровья охранника Вороненкова пока допросить не могут. Он отметил,
что есть достаточно большое количество свидетельств очевидцев и записей
видеокамер.Стало известно, что второй
охранник экс-депутата Госдумы в день убийства остался с его супругой Марией
Максаковой. Она плохо себя чувствовала.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Названо имя убийцы Вороненкова

Стала известна личность стрелявшего 23 марта в центре Киева в экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова преступника. Им оказался 28-летний Павел Паршов...»

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сегодня, 08:45
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