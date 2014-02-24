Названо место похорон актера Вячеслава Шалевича

Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич, который 21 декабря после долгой борьбы с тяжелой болезнью скончался в московской больнице в возрасте 82 лет, будет похоронен на Ваганьковском кладбище, передает "РЕН ТВ". Родственники актера сказали, что о дате и месте церемонии прощания будет сообщено позднее.Напомним, актеру стало плохо 1 декабря на сцене во время представления юбилейного спектакля "Пристань" в театре имени Вахтангова. Коллеги увидели, что он схватился за сердце, и вызвали скорую. Тогда, после оказания первой медицинской помощи, Шалевич отказался от госпитализации. Однако уже 2 декабря артист был доставлен в реанимационное отделение с судорожным симптомом. На следующий день он впал в кому. Вячеслав Шалевич – советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Он снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Среди самых известных: "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Портрет Дориана Грея", "Красная площадь", "Мастер и Маргарита".
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Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»